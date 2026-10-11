Huracán Simón alcanza la categoría 4 y cambia de trayectoria: ¿Cuándo y dónde podría tocar tierra?

Durante la mañana de este 11 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los habitantes de las zonas costeras del Pacífico mexicano a resguardarse ante el próximo impacto del huracán Simón, de categoría 4, que seguirá generando lluvias extraordinarias y vientos intensos en el oeste de la nación norteamericana.

"Ante el impacto del huracán Simón, de categoría 4, exhortamos a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso de que el peligro ha terminado", subrayó Sheinbaum, luego de informar que continúan las evacuaciones en zonas de riesgo por deslaves, inundaciones y crecidas de ríos o arroyos.

Asimismo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acompañó su mensaje en las plataformas digitales con un mapa de Protección Civil que identifica a 24 municipios de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán donde se suspendieron todas las actividades no esenciales desde el pasado sábado 10 de octubre ante la amenaza del huracán Simón.

Esto se debe a que, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), órgano encargado de proteger a la población, sus bienes y su entorno ante desastres naturales, Simón se encuentra "muy cerca de las costas mexicanas" y se prevé que continúe frente al litoral, cerca de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el lunes 12 de octubre.

El cambio de trayectoria de Simón

Aunque Sheinbaum no precisó la hora ni el punto estimado del ingreso del ciclón al territorio mexicano, pidió a la población evitar transitar por la vía pública y atender las recomendaciones, dado que el cambio de trayectoria modifica el pronóstico previo, que contemplaba que Simón tocaría tierra en las primeras horas de este 11 de octubre.

A pesar de eso, en Jalisco, un estado del oeste de México que bordea el océano Pacífico, se esperan las condiciones más severas, con rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, olas de hasta 10 metros y una marea de tormenta de hasta tres metros, además de lluvias extraordinarias, según la Coordinación de Protección Civil.

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Frente a este escenario, de acuerdo con la Marina mexicana, la navegación está totalmente restringida en los puertos de Manzanillo, Colima; San Blas, Nayarit; y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta anunciaron el cierre de sus operaciones comerciales hasta el próximo 13 de octubre.

"A las 11.00 horas, el huracán Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora con rachas de 280, mientras se desplazaba hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora", informó el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo encargado de pronosticar el estado del tiempo y emitir alertas.

Los efectos de Simón

Conforme a lo expuesto por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), división del Servicio Nacional de Meteorología de EE. UU, el huracán Simón es "extremadamente peligroso", dado que se desplaza en el océano Pacífico hacia el nornoroeste a una velocidad de 12 kilómetros por hora, con vientos máximos de 285 kilómetros por hora.

Dadas las circunstancias, el NHC dijo que los efectos de Simón incluyen "vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta", especialmente en Jalisco, donde se prolongarán hasta el 12 de octubre y las autoridades mexicanas ya trabajan para restablecer el servicio eléctrico en los lugares donde se registraron cortes por el fenómeno.