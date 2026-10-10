Capturan a un gigantesco caimán de 5 metros y 450 kilos tras 4 años de búsqueda: así se resistió

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, Florida tiene una población estimada de más de un millón de caimanes americanos (Alligator mississippiensis), que habitan en lagos, ríos, pantanos y canales de los 67 condados del estado, donde se han adaptado tanto a los humedales naturales como a las zonas urbanas en expansión.

El lago Okeechobee alberga cerca de 30 mil ejemplares; el lago Jesup, en Seminole, unos 13 mil; el lago George, alrededor de 3 mil, y el lago Kissimmee, cerca de 2 mil, donde los machos miden entre 3.5 y 4.8 metros y pueden pesar hasta 450 kilos, mientras que las hembras alcanzan entre 2.6 y 3.4 metros de longitud y pesan unos 225 kilos.

Frente a este escenario, durante la primavera y a principios del verano, los caimanes se desplazan más en busca de pareja y se vuelven más visibles. Por ello, es ilegal alimentarlos o molestarlos, ya que darles comida hace que pierdan el miedo a los humanos y se vuelvan peligrosos, de acuerdo con el Departamento de la Ley de Florida.

Ante esta situación, un caimán de dos metros se resistió a ser capturado por unos policías en Florida, dado que el reptil intentó escapar de las autoridades, que buscaban reubicarlo en una zona segura, luego de que un vecino reportara su presencia tras verlo merodear por las inmediaciones del condado de Port St. Lucie, cerca de Santa Lucía.

¡Una noche de patrullaje con un visitante inesperado! 🚨🐊 Policías de Florida capturaron a un caimán de aproximadamente 1.5 metros que paseaba por una calle de Port St. Lucie durante la noche del miércoles 7 de octubre. 🌊 Con ayuda de una vara improvisada y correas de seguridad, los oficiales lograron atraparlo y devolverlo al agua sin que nadie resultara afectado. 🎥: Port St Lucie Police Department via Storyful #Florida #Caimán #Policía #AnimalesSalvajes — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 9, 2026

Capturan a Snaggletooth tras cuatro años de búsqueda

Un caimán de cinco metros de longitud y 450 kilogramos de peso fue capturado el pasado jueves 8 de octubre en Carolina del Sur, convirtiéndose en el segundo ejemplar más grande registrado en la historia del estado, dado que el enorme reptil fue capturado por un hombre que llevaba cerca de cuatro años buscándolo por toda la región.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el caimán, apodado "Snaggletooth" por sus dientes irregulares y rotos, que sobresalen de forma prominente, fue capturado cerca del lago Moultrie, en el condado de Berkeley, y debido a su enorme tamaño, los cazadores necesitaron un tractor para arrastrar al animal.

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"Vi a este caimán hace unos cuatro años. Lo he estado buscando durante los últimos tres o cuatro años. Cuatro años después, tuvimos una noche mágica y él, por casualidad, cometió un error que aprovechamos al máximo", declaró Cole Poplin, miembro de la empresa Renegade Bowfishing y responsable de capturar al enorme reptil.

"En el último tramo que nos quedaba por recorrer, divisamos un monstruo y se desató el caos. Nos apresuramos a arponearlo. Uno de los arpones dio en el blanco y el otro rebotó. Al final, conseguimos clavarle tres arpones y uno triple cerca de una de sus patas", relató Poplin, tras explicar que solía verlo en la temporada de caza de caimanes.

Así encontraron al caimán gigante

En un video difundido en redes sociales, Renegade Bowfishing, una empresa dedicada a la caza de caimanes a bordo de aerodeslizadores en Carolina del Sur, muestra el momento en que Cole Poplin y el cazador Chris Webb capturaron al reptil en el lago Moultrie, un embalse artificial creado para suministrar electricidad a las zonas rurales.

Ambos declararon al periódico estadounidense The New York Post que habían visto al colosal animal en varias ocasiones. Sin embargo, las oportunidades para cazarlo eran limitadas debido a la corta temporada de caza de caimanes en el estado, que se extiende desde el segundo sábado de septiembre hasta el segundo sábado de octubre.