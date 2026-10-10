¿Adria Arjona será Wonder Woman? Su brutal entrenamiento para la película de Superman 2

Hasta el momento, el personaje que interpretará la estadounidense Adria Arjona, hija del guatemalteco Ricardo Arjona, en Superman: Man of Tomorrow sigue siendo uno de los grandes misterios de la próxima película de DC Comics. Por ello, la actriz, nacida en San Juan, Puerto Rico, volvió a quedar en el centro de todas las especulaciones.

Durante los últimos meses, los rumores han apuntado tanto a Wonder Woman como a Maxima, dos poderosos personajes femeninos del universo de DC Comics con historias, orígenes y roles muy distintos, pero que han estado en el centro de las especulaciones sobre el reparto de la película cuyo estreno está previsto para julio del 2027.

Sin embargo, una publicación de Frank Grillo volvió a avivar los rumores sobre la posible aparición de la amazona en la película, ya que el intérprete compartió en sus redes sociales un póster hecho por fans de Man of Tomorrow, en el que aparecía buena parte del elenco conocido hasta ahora y Adria Arjona figuraba como la Mujer Maravilla.

Por lo tanto, muchos fanáticos de DC pensaron que el estadounidense Frank Grillo podría haber revelado por accidente uno de los secretos mejor guardados de la película. No obstante, el director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, intervino para aclarar que el intérprete no tiene información sobre el personaje que interpretará Adria Arjona.

¿Adria Arjona será Wonder Woman?

Ante la pregunta de un fanático sobre si la publicación de Frank Grillo podía ser una pista accidental, el director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, respondió en redes sociales que el estadounidense simplemente había compartido la imagen porque aparecía en el póster. Incluso bromeó al señalar que el intérprete “se ama a sí mismo”.

A pesar de eso, la aclaración más importante llegó después, cuando el director de la película aseguró que Grillo desconoce qué personaje interpretará Arjona. “Te aseguro que Frank no sabe a quién interpreta Adria ni si tiene o no algún tipo de cameo increíblemente pequeño. La gente está exagerando muchísimo con esto”, expresó Gunn.

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Frente a este escenario, Gunn compartió una captura de una conversación con Grillo. En ella, el actor reconoció que había visto el póster y que decidió compartirlo porque le había parecido bueno. Después, prometió retirarlo, aseguró que no volvería a publicar nada al respecto, pidió disculpas y admitió que, en realidad, no sabe quién es quién.

Aun así, el rumor no surgió a raíz de la publicación de Grillo, ya que desde que se confirmó que Arjona formará parte de Man of Tomorrow en un papel que todavía no ha sido revelado, los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que interprete a la princesa guerrera de las amazonas, un pueblo ficticio inspirado en la mitología griega.

Las teorías alternativas

Otra teoría que circula en redes sociales sostiene que Arjona podría interpretar a Maxima, la reina alienígena de Almerac que, en los cómics, está vinculada a Superman. De hecho, esta fue una de las primeras posibilidades que surgieron en torno a su fichaje, para el que también sonaron nombres como el de la actriz argentina Eva De Dominici.

Asimismo, la actriz tampoco contribuyó a despejar las especulaciones. Durante una entrevista para Happy Sad Confused, un pódcast sobre cine y televisión conducido por Josh Horowitz, Adria Arjona confirmó que sabía para qué personaje estaba audicionando y que, como parte de su preparación, se sometió a un intenso entrenamiento físico.