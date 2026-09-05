Pesas, cardio y boxeo: así es la intensa preparación de Adria Arjona para su papel en “Man of Tomorrow”

Aunque aún no está claro si llegará como villana o heroína, Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, se prepara con una intensa rutina para participar en la nueva producción de DC Studios, Man of Tomorrow.

La actriz contó que su papel ha exigido una preparación física con entrenamiento de cardio, pesas y boxeo que ha transformado su fuerza, pues pasó de levantar 10 libras a 180.

“Empecé este ejercicio con 10 libras (4.5 kg) y jamás podría haber imaginado un mundo en el que pudiera hacerlo con 50 libras (22.6 kg) o hacer sentadillas con 180 libras (80 kg)”, compartió en un video para la revista Women’s Health.

La artista dedica todo el día a su preparación física, desde temprano hasta la noche.

“Me levanto, hago cardio durante unos 45 minutos y luego levanto pesas durante unas dos horas. Después del entrenamiento, como algo. Nicky viene. Boxeamos seis asaltos, y luego vuelvo a comer, y como, y como, y me voy a dormir”, contó.

El boxeo no es algo nuevo para ella. La actriz lo ha practicado durante unos 10 años y, cada vez que tiene que prepararse para una película retadora, trata de boxear tres veces por semana, pues, además de fortalecerla físicamente, le permite aprender diálogos con mayor rapidez y combinar movimientos y coreografías de acrobacias.

Aunque confesó que ha sido retador para ella, Arjona asegura que disfruta el proceso y que ha sido emocionante ver cómo ha transformado su cuerpo y se ha hecho cada vez más fuerte.

“Es un trabajo. Lo estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando la transformación, pero es trabajo duro. Nunca me había sentido más fuerte, pero es duro”, afirmó.

Dirigida por James Gunn, Man of Tomorrow se estrenará el 9 de julio del 2027. La producción contará con David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

Hasta el momento no se ha revelado cuál será el papel de Adria Arjona en el filme. Sin embargo, se especula que podría dar vida a la nueva Wonder Woman o a Maxima, una reina alienígena de los cómics de DC relacionada con Superman.

“La emoción de interpretar a la mujer que estoy interpretando me da todo lo que necesito para levantarme. Físicamente, es agotador, pero es por el bien mayor”, afirmó, sin dar detalles de su personaje.