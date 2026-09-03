“Adria Arjona brilla”: hija de Ricardo Arjona recibe elogios por su actuación en “Onslaught”

Este viernes 4 de septiembre será el estreno de Onslaught, película protagonizada por Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, quien ya ha recibido críticas por su actuación en el nuevo filme.

The Hollywood Reporter se refirió a la nueva producción que llegará a los cines en unas horas y, en especial, a la actuación de Arjona, quien da vida a Celeste, una madre y veterana del Ejército.

“Adria Arjona brilla en el intrigante y colorido thriller de acción de Adam Wingard”, tituló el medio de comunicación, que resaltó el papel de la actriz, quien se desenvuelve entre escenas de suspenso, acción, violencia y valentía mientras su parque de casas rodantes es atacado por un trío de supersoldados experimentales.

“Celeste es otro acierto para Arjona, una actriz maravillosamente versátil que se ha consolidado de manera constante durante los últimos años. Aquí tiene la oportunidad de fruncir el ceño, disparar y dejar un desastre sangriento como las mejores heroínas de acción. Pero también demuestra el humor y la calidez que la han convertido en una presencia tan encantadora en películas como Hit Man”, señala.

Agrega que la actriz también destaca por su encanto en escenas con Josiah, un anciano veterano de guerra, en las que ambos bromean y se ayudan mutuamente.

Pero, pese a la “brillante” actuación de Adria y del resto del reparto, que completan Blake Kennedy, Reginald VelJohnson, Eric Wareheim, Dan Stevens, Michael Biehn y Rebecca Hall, The Hollywood Reporter calificó la película como de “mucho potencial, pero no termina de cumplir”.

Según la publicación, la película está “magníficamente construida”, pero su narrativa está poco desarrollada, lo que hace que cada imagen genere solo expectativas y que no llegue a ser “el festín de ultraviolencia” que promete.

Sin embargo, asegura que “lo que Onslaught sí desarrolla son los personajes buenos, mucho menos coloridos que los villanos, pero igual de interesantes gracias a su cercanía y humanidad”, con especial referencia a Adria Arjona.

Onslaught se estrenará este viernes 4 de septiembre en las salas de cine. La película fue dirigida por Adam Wingard, con guion de Wingard y Simon Barrett.