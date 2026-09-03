Festival de Marimba en Guatemala 2026: fechas, conciertos, talleres y clases magistrales

Llegó septiembre y la marimba se escucha más fuerte. El Instrumento Nacional toma mayor protagonismo en el marco de la Independencia del país, con el Guatemala Marimba Fest 2026, en su primera edición, que se celebrará en la capital y en Antigua Guatemala.

Serán siete días para escuchar, aprender y abrir el diálogo en torno a la marimba, con conciertos, clases magistrales, talleres, conferencias y actividades académicas y culturales que reunirán a artistas nacionales e internacionales.

“Guatemala Marimba Fest 2026 abre sus puertas al mundo. Este año tendremos el honor de recibir 3 delegaciones internacionales que se unirán a Guatemala para celebrar la marimba, sus distintas tradiciones y los nuevos caminos que este instrumento está construyendo alrededor del mundo. Cuatro países. Cuatro perspectivas. Una misma pasión: la marimba”, anuncian los organizadores en sus redes sociales.

Guatemala será el punto de encuentro para músicos, maestros, compositores, estudiantes y amantes de la marimba provenientes de Colombia, España y México que se unirán al festival.

Guatemala Marimba Fest se celebrará del domingo 6 al sábado 12 de septiembre del 2026, en diferentes escenarios:

6 de septiembre

16 horas: Concierto inaugural con Marimba de Concierto en el Palacio Nacional de la Cultura, Guatemala.

7 de septiembre

16 horas: Clase magistral con el español José Antonio Moreno en el Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala.

18 horas: Concierto de Nuevos Compositores, parte I, con las solistas Sofía Ajuchán e Ixchel Bartolón, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala.

8 de septiembre

14 horas: Ponencia sobre “La Marimba en Guatemala”, con Amauri Ángel Figueroa, en el Teatrino del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, Guatemala.

19 horas: Concierto de Marimba Q’ojonel Soon en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, Guatemala.

9 de septiembre

10 horas: Ponencia sobre “La marimba de tecomates”, con Miguel Ignacio, en el Teatrino del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, Guatemala.

14 horas: Taller “Toquemos marimba de tecomates”, con Miguel Ignacio, en el Teatrino del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, Guatemala.

10 de septiembre

10 horas: Ponencia “La marimba sencilla huehueteca”, con Gabriel Domingo, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

14.30 horas: Clase magistral con el mexicano Israel Moreno, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

18 horas: Concierto de Nuevos Compositores, parte II, con Marimba Ecos del Valle y Cuarteto Primavera, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

11 de septiembre

14.30 horas: Taller Dúo Sensemayá, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

15.30 horas: Clase magistral con el colombiano Juan David Forero, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

20 horas: Concierto de Gala con el mexicano Israel Moreno y la Marimba Maderas de mi Tierra, de Guatemala, en el Teatro Nacional de Guatemala.

12 de septiembre

10 horas: Concierto Club de Marimba UVG, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

17 horas: Concierto de Clausura con el Dúo Bartolón, de Guatemala; Juan David Forero, de Colombia, e Israel Moreno, de México, en la Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

Para participar en las distintas actividades es necesario registrarse en el siguiente enlace e indicar a cuáles asistirá para asegurar su lugar.

“El cupo para las actividades es limitado. Si realizas tu registro y posteriormente no podrás asistir, te agradecemos notificarlo para que ese espacio pueda ser aprovechado por otra persona”, advierten los organizadores.

Fechas

Del 6 al 12 de septiembre del 2026

Hora

Diferentes horarios cada día

Lugares

Guatemala: Palacio Nacional de la Cultura, Conservatorio Nacional de Música, Universidad del Valle de Guatemala y Teatro Nacional de Guatemala

Antigua Guatemala: Centro de Formación de la Cooperación Española

Entrada

Gratuita, según cupo y con inscripción previa por medio de este link

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