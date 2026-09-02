Teatro en Guatemala: “Bolero” llega con drama, comedia, música y una historia de reencuentro familiar

El drama, la comedia y la música se unen en Bolero, una obra de teatro del dramaturgo guatemalteco Estuardo Galdámez, que llegará en septiembre al Auditorio de la Cámara de Industria.

La historia sigue a dos hermanas que, después de varios años de estar separadas, vuelven a encontrarse y se enfrentan a las circunstancias del presente, los recuerdos y las decisiones que marcaron sus vidas.

“En Bolero, el reencuentro se convierte en el punto de partida para descubrir aquello que quedó pendiente. Las protagonistas deberán enfrentarse a viejas emociones, pasiones y secretos familiares que el paso de los años no consiguió borrar”, señala la compañía Luna Nueva Producciones.

Sin embargo, las dos mujeres encuentran en el arte una posibilidad para salir adelante y reconstruir sus vidas.

“Pero más allá de la historia familiar, Bolero plantea una pregunta sobre las segundas oportunidades: ¿qué sucede cuando dos personas que se conocen desde siempre deben volver a conocerse desde la perspectiva de quienes son ahora?”, cuenta la productora.

Según Marlene Mancilla, quien interpreta a una de las hermanas y está a cargo de la producción de la obra, la puesta en escena llevará al público a identificarse con situaciones propias de los vínculos familiares. “Para el público habrá sorpresas, risas y nostalgia”, asegura.

La otra hermana es interpretada por Helena Solares, soprano y actriz, quien se convierte en parte fundamental del relato y crea, junto con Mancilla, un contraste entre la música, la comedia y los momentos de mayor intensidad dramática.

Por su parte, el director Héctor Mejía, quien desde el 2018 ha dirigido las producciones teatrales de Luna Nueva Producciones, explica que esta propuesta escénica busca integrar su visión de la obra con las características interpretativas de sus protagonistas.

La soprano y actriz guatemalteca, Helena Solares, lleva la música a escena. (Foto Prensa Libre: Cortesía Luna Nueva Producciones)

“No es la primera vez que trabajamos juntos —dice—, eso nos da de alguna manera ventaja, nos facilita el trabajo, mas no por eso bajamos la guardia, ya que el producto final será lo que aprecie el público”, agrega.

Bolero se presentará los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre, a las 18 horas, en el Auditorio de la Cámara de Industria, Ruta 6, 9-21, zona 4 de la ciudad de Guatemala.

Los boletos tienen un valor de Q130 en preventa y Q150 en taquilla. Están disponibles en www.elintermedio.gt.

“Con Bolero, Luna Nueva Producciones propone al público acercarse a una historia íntima en la que la música despierta recuerdos, el pasado se hace presente y dos hermanas tienen la oportunidad de descubrir si todavía es posible comenzar de nuevo”, concluyen los productores.

Helena Solares y Marlene Mancilla son las protagonistas de "Bolero". (Foto Prensa Libre: Cortesía Luna Nueva Producciones)

Fechas

Domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre del 2026.

Hora

18 horas

Lugar

Auditorio de la Cámara de Industria, Ruta 6, 9-21, zona 4 de la ciudad de Guatemala.

Precio

Preventa: Q130

Taquilla: Q150

Entradas

Disponibles en www.elintermedio.gt

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