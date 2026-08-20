Supera a tu ex en 48 horas: trama, fechas, precios y entradas para el musical que se presentará en Guatemala

Con una historia de amor, desamor y el arte de volver a elegirse, el musical Supera a tu ex en 48 horas llegará en septiembre al Teatro Lux.

Escrito y producido por talento guatemalteco, Escenarte pone en escena esta propuesta que combina teatro, música, humor y una montaña rusa de emociones para hablar sobre las relaciones, la dependencia emocional y las expectativas que se construyen alrededor del amor.

“A través de diferentes personajes e historias, el público se encontrará con distintas maneras de amar, terminar una relación, aferrarse, equivocarse, reconstruirse y volver a empezar”, indica el comunicado.

La trama gira en torno a cinco desconocidos que llegan en busca de dejar atrás a sus ex y terminan enfrentándose a algo mucho más complicado.

“Entre confesiones inesperadas, situaciones absurdas, verdades incómodas y canciones que todos hemos querido cantar después de un corazón roto, descubrirán que a veces perder a alguien puede ser el comienzo de encontrarte a ti”, dice la sinopsis.

Según el productor Juan Pablo Asturias, es un musical para reír y reflexionar. “Nos va a hacer cantar y pasar un buen rato, pero también nos dejará pensando acerca de las relaciones de pareja. No es solo irse a reír, sino vivir una experiencia que, como el buen teatro, también deja reflexión. Todos hemos estado involucrados en alguna relación amorosa donde hay algún ex, así que personas de distintas edades se pueden sentir identificadas”.

Supera a tu ex en 48 horas ofrecerá seis presentaciones en el Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala, a las 20 horas:

Viernes 4, 11 y 18 de septiembre

Sábados 5, 12 y 19 de septiembre

“Está dirigida a adolescentes y adultos, de 13 años en adelante. No porque tenga algo malo, sino porque los niños todavía no están involucrados en estos temas. Los adolescentes se van a identificar; de hecho, hay una actriz de 15 años. Son historias de relaciones de distintas edades, desde la generación de adolescentes hasta personas cercanas a los 60 años”, explica el productor Juan Pablo Asturias.

Las entradas están disponibles en fanaticks.live en dos etapas: la primera, hasta este viernes 21 de agosto, con descuento de lanzamiento y precios que van de Q113 a Q399, según la localidad.

La segunda comienza el sábado 22 de agosto, con precios que van de Q150 a Q495, según la localidad. Las entradas también estarán disponibles en taquilla dos horas antes de cada función.

Bajo la dirección de Samantha de la Garza y la producción general de Juan Pablo Asturias, el elenco está conformado por Mari Pinzón, Jade García, Virginia Servent, Alejandro Zavala, Sebastián Figueroa, Paula del Cid, Julián Soler y Gaby Porras.

La producción también cuenta con números de ensamble, coreografías y arreglos vocales interpretados por el cuerpo de baile y los coros, con la dirección musical de Paola Valle, la coreografía de Mario Mendoza, los arreglos musicales de Alex Avendano y la corrección de estilo de Sergio Suárez.

Fechas

Viernes 4, 11 y 18 de septiembre

Sábados 5, 12 y 19 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precios hasta el 21 de agosto

Platea: Q113

Preferencia lateral: Q152

Preferencia centro: Q189

VIP: Q249

VIP Experience: Q399

Precios a partir del 22 de agosto

Platea: Q150

Preferencia lateral: Q200

Preferencia centro: Q250

VIP: Q325

VIP Experience: Q495

Entradas

Disponibles en fanaticks.live

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