Premios Juventud 2026: ganadores, parejas que acapararon las cámaras y mejores momentos de la gala

La música y la cultura latinas se celebran este jueves 3 de septiembre en la 23 edición de los Premios Juventud, en un evento que, por primera vez, se realiza en Europa.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, la gala ha pisado escenarios de Los Ángeles, Miami, Houston y Panamá, como ocurrió en el 2025. Sin embargo, esta edición cruzó fronteras y llegó a Málaga, España, para llevar hasta allá el ritmo latino.

El evento comenzó la tarde de este jueves y aún continúa, con presentaciones de artistas y entrega de galardones que pueden verse a través de la transmisión de algunos canales internacionales.

Pero la emoción comenzó desde la alfombra roja, donde decenas de artistas nominados, invitados y parejas de la farándula desfilaron a su ingreso.

Entre ellos figuraron Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, quienes, luego de algunos meses de polémica que ponía en duda la estabilidad de su relación, aprovecharon las cámaras para darse un beso y demostrar al mundo que siguen derrochando amor.

La pareja, además, compartió escenario como presentadora y aprovechó para contar que se estuvo preparando para este día haciendo ejercicio, comiendo, durmiendo, ensayando y dándose “muchos besitos”.

Otra pareja que dio de qué hablar fue la de Camilo y Evaluna, quienes llegaron con trajes pintados a mano por su hija mayor, Índigo, lo que despertó la ternura de los espectadores.

En cuanto al vestuario, la creadora de contenido Valeria Villalobos acaparó las cámaras por su vestido confeccionado con más de seis mil anillas de lata unidas. Ella fue coronada con el premio #GettingReadyWith.

El primer premiado de la noche fue Bad Bunny, quien fue coronado como ganador de la categoría Mejor Tour por su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Pero uno de los momentos más emotivos de la premiación lo protagonizó la creadora de contenido Stefanny Loaiza, quien ganó en la categoría Creator del Año y rompió en llanto al recordar a su madre, quien falleció en junio pasado.

“Yo sé que también este es un regalo de mi mami por tanto que he pasado y, pues nada, muchísimas gracias por confiar en mí”, dijo.

Entre las presentaciones que han engalanado la noche están las de Morat, La Oreja de Van Gogh, Santos Bravos, Quevedo, Ángela Aguilar, Christian Nodal, Eladio Carrión, Camilo, Marc Anthony, Kenia Os y Xavi, entre otros.

Wisin también se apoderó del escenario y aprovechó para promocionar su Universidad del Perreo, con una presentación en la que simuló una clase universitaria mientras interpretaba Saoco.

Los premios de la noche

En esta 23 edición de Premio Juventud 2026 hubo 338 nominados divididos en 50 categorías. Este es el listado completo de los ganadores publicado por los organizadores en el sitio oficial:

Colaboración OMG: “Dai Dai” de Shakira & Burna Boy

Mejor Tema en Cumbia: “Con otra” de Cazzu

Mi Track Favorito: “Me está doliendo” de Carín León & Alejandro Fernández

Mejor Colaboración Música Mexicana: “Modo difícil” de Grupo Firme y Grupo Frontera

Tropical Hit: “Dardos” de Romeo Santos y Prince Royce

Afrobeat Latino del Año: “Enemigos” de Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums

Podcast del Año: Pinky promise

Productor del Año: Bizarrap

Mejor Tour: “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny

Mejor Canción Banda Música Mexicana: “El rey” de Vicente Fernández y Alejandro Fernández

Couple Goals: Aitana y Plex

Mejor Canción Dembow: “Saca punta” de Arlene MC, Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll

Mejor Mezcla Urbana: “Tonto” de J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake

#GettingReadyWith: Valeria Villalobos

Mejor Euro-Song: “Superestrella” de Aitana

Mejor Canción Pop - Nueva Generación: “Morfina” de Humbe

Creador de España: Lola Lolita

Mejor Canción Pop Rock: “Sin ti” de Morat y Jay Wheeler

#ModoAvión: Araya blogs

Mejor Fusión Música Mexicana: “No capea” de Xavi y Grupo Frontera

Mejor Urban Track: “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” de Bizarrap y Daddy Yankee

La Nueva Generación Música Mexicana: Omar Camacho

La Nueva Generación Masculina: Santos Bravos

Mejor LOL: Jenny Solares

Mejor Canción Pop: “Bésame” de Alejandro Sanz y Shakira

Grupo o Dúo Favorito del Año: Santos Bravos

Girl Power: “Fifty Fifty” de Kenia Os y Lola Indigo

Mejor Canción Pop/Rhythmic: “Yo y tú” de Ovy On The Drums, Quevedo y Beéle

La Mezcla Perfecta: “No quiero hablar” de Ángela Aguilar y Marc Anthony

Mejor Dance Track: “Yapaque” de Farruko, Greeicy y Steve Aoki

Creador del Año: Stefanny Loaiza

La Nueva Generación Femenina: Aria Vega

POV Futbolero: Mercedes Roa

Mejor Álbum Urbano: “Do Not Disturb” de Young Miko

Mejor Canción Pop Balada: “Sin despedida” de Carlos Rivera y Alejandro Fernández

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: “Retumbando en el cora” de Camila Fernández

Mejor Álbum Pop: “Cuarto azul” de Aitana

Mejor Canción Urbano Rhythmic: “Verano rosa” de Karol G y Feid

Mejor Canción Urbano Trap: “Que sensación (remix)” de Jezzy y Arcángel

Mejor Álbum Música Mexicana: “Palabra de to’s (seca)” de Carín León

Mi Actor Favorito: Gabriel Soto en “Monteverde”

Mi Actriz Favorita: Angelique Boyer en “Doménica Montero”

Álbum del Año: “Tropicoqueta” de Karol G

Además, varios artistas fueron reconocidos como Agentes de Cambio, reconociendo su impacto en la sociedad a través de su música y obras. Entre ellos están Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh y Marc Anthony.

La gala continúa y puede seguirse a través de este enlace.