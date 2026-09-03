“Es más difícil de lo que solía ser”: Robert Pattinson reconoce el desafío de las nuevas escenas de pelea en “The Batman 2”

El rodaje de The Batman 2 ya está en marcha, esta vez con el actor británico Robert Pattinson como protagonista, quien se pondrá el traje del Caballero de la Noche.

El artista de 40 años aseguró que las escenas de pelea de la nueva producción serán aún más intensas, lo que le ha demandado mayor preparación física para interpretar al personaje.

“Definitivamente siento mi edad cuando peleo mucho. Literalmente estoy como: ‘Dios mío, esto es significativamente más difícil de lo que solía ser’”, confesó durante una entrevista con GQ, realizada antes del estreno de su nueva película Primetime.

Sin embargo, aseguró: “Es muy divertido. Y creo que la película va a ser bastante genial. Tiene un elenco realmente, realmente divertido, pero es una maratón”.

La producción de la nueva película comenzó en junio del 2026, bajo la dirección de Matt Reeves, y llegará a los cines en febrero del 2028, seis años después de The Batman, estrenada en el 2022.

Aunque aún se desconoce la trama de la nueva historia, el director confirmó que girará en torno a Bruce Wayne, quien deberá enfrentarse a un mundo más complejo mientras todavía define su visión de Gotham.

En julio pasado, Reeves compartió imágenes de prueba de la nueva producción, en las que se ve a Pattinson como Batman, con un traje nuevo y en una Gotham cubierta de nieve.

Además de Robert Pattinson, el reparto contará con Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis como Aldred Pennyworth y Colin Farrell como Oz Cobb, también conocido como el Pingüino. Volverán Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el agente Martinez.

A la nueva entrega se sumarían Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance y Sebastian Koch, aunque aún no se han revelado sus personajes.