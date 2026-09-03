¿De qué murió Tim Curry?: revelan la causa de muerte del actor de It, Mi pobre angelito y The Rocky Horror Picture Show

El actor británico Tim Curry construyó una destacada carrera en Hollywood con papeles como el de Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, de 1975. Curry falleció el 25 de agosto a los 80 años.

Otro de los papeles por los que permaneció en el imaginario del público fue su interpretación de Pennywise en la miniserie It (Eso), presentada en 1990.

La noticia de su fallecimiento se conoció luego de que el Departamento de Policía de Los Ángeles atendiera un llamado por la muerte de un hombre de 80 años, según la BBC.

En su momento se informó que el actor habría muerto pasadas las 23 horas; sin embargo, la causa de su fallecimiento no se había dado a conocer. Finalmente, The Hollywood Reporter reveló la causa de su muerte y los antecedentes médicos que contribuyeron a esta.

La publicación señala que su muerte se atribuye a una enfermedad de las arterias coronarias, según lo revelado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El informe también reveló que el actor tenía antecedentes de accidente cerebrovascular y padecía cáncer de riñón.

Además, el informe señala que padecía otras afecciones que habrían contribuido a su muerte, aunque no fueron la causa del fallecimiento.

Nacido en Cheshire, Curry llegó al mundo del espectáculo con el musical de rock Hair, en 1968, después de la universidad. Uno de sus papeles más destacados fue el del Dr. Frank-N-Furter, al que, según la BBC, llegó por invitación de un compañero de reparto que ingresó al musical en 1973. Con los años, esta producción cambió de formato y fue llevada al cine.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con la interpretación de Pennywise, el temido payaso que acecha a los niños. El actor llevó a la televisión la historia de Stephen King en 1990, con la miniserie It.