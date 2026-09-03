Fallo a favor de Bad Bunny desestima gran parte de demanda que involucra más de dos mil canciones de reguetón

Un amplio caso que involucraba a más de 150 artistas de la industria del reguetón comenzó luego de que, en el 2021, Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson denunciaran que los artistas habrían infringido sus derechos de autor.

El caso presentaba al dúo de reggae Steely & Clevie como creador de un ritmo utilizado en el reguetón e involucró en el proceso a artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Pitbull, Karol G y otras decenas de intérpretes.

La parte demandante señalaba que los artistas habían infringido sus derechos de autor y sostenía que el dúo era el creador de una estructura rítmica presente en canciones de reguetón y considerada la fuente original del dembow.

Con ese argumento, el caso incluyó más de dos mil canciones de al menos 150 artistas que han utilizado este tipo de estructura rítmica, que en la actualidad forma parte del reguetón. Sin embargo, un fallo a favor de Bad Bunny desestimó gran parte de la demanda, según destacó Billboard.

El juez André Birotte emitió un dictamen en el que determinó que Steely & Clevie “no logró demostrar que tienen control válido de los derechos de autor sobre el ritmo del dembow”.

El caso, que señalaba cientos de canciones por utilizar de forma “ilegal” este ritmo, fue reconsiderado por el juez luego de que el equipo legal del artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, señalara que la parte demandante “estaban citando de manera inapropiada múltiples canciones”.

El argumento de la defensa destaca que los demandantes habrían creado un tipo de “Frankenstein de derechos de autor” al tomar elementos de tres canciones diferentes para este caso, lo que llevó a involucrar más de dos mil canciones.

Ante ello, el juez destacó que, luego de una revisión adicional de los registros, “los demandantes no han identificado claramente qué obra con derechos de autor contiene la selección y el arreglo supuestamente protegibles que buscan hacer valer”, resalta Billboard al citar las palabras del juez.

Este 2 de septiembre, el juez destacó que en el caso se habría pasado algo por alto: el ritmo sobre el que el dúo reclama derechos “no existe completamente en ninguna de las tres canciones que ellos poseen”.

Asimismo, señaló que la combinación de elementos extraídos de diversas composiciones no está protegida por la ley de derechos de autor de Estados Unidos. El juez explicó que debían formar parte de una sola composición. Ante esto, señaló que los demandantes “no pueden, como cuestión de derecho, proceder sobre la teoría actualmente planteada”.

El fallo resuelve gran parte del litigio, mientras queda pendiente el proceso relacionado con canciones señaladas por “samplear directamente las grabaciones de Steely & Clevie”, lo que reduciría la lista de obras involucradas.