MrBeast se une a James Patterson para presentar The Most Dangerous Games y lanza un concurso por US$1 millón

Con 515 millones de suscriptores en YouTube, James Stephen Donaldson, conocido en internet como MrBeast, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más seguidos a escala mundial. Su fama lo ha llevado a películas y programas y, en esta ocasión, a debutar en la literatura.

El creador de contenido, conocido principalmente entre niños y jóvenes por sus llamativos concursos y retos, se unió al escritor James Patterson, con quien desarrolló el libro The Most Dangerous Games (Los juegos más peligrosos).

Esta novela de ficción aborda un ámbito que MrBeast ya conoce: las competencias de alto riesgo, en las que “cien jugadores se enfrentan en una despiadada competición de alto riesgo donde todo está en juego”.

Para desarrollar esta historia, MrBeast se unió a Patterson, uno de los escritores con mayores cifras de ventas y autor de obras como Women’s Murder Club, que fue llevada a la pantalla.

Una de las sorpresas que acompañó el lanzamiento de The Most Dangerous Games, el 1 de septiembre, fue el anuncio de un concurso por US$1 millón, en el que podrán participar quienes adquieran el libro y cumplan los requisitos establecidos.

Sinopsis del libro

The Most Dangerous Games es una novela de ficción ambientada en un mundo de competencia, mientras la humanidad se encuentra al borde del colapso. En ese escenario, cien jugadores deberán enfrentarse en una competencia de alto riesgo.

La competencia ofrece una doble recompensa: los jugadores compiten por mil millones de dólares, pero también por un objetivo mayor, intentar “salvar a la humanidad”.

“En entornos brutales y desafíos implacables, los jugadores son llevados al límite a medida que aumenta la tensión, y la supervivencia se convierte en la única regla”, dice parte de la sinopsis compartida en la página mrbeast.store.

La historia presenta suspenso e intriga, y los juegos llevarán a cada personaje al límite en su búsqueda por sobrevivir y conseguir el premio, mientras el mundo se encuentra en peligro.

Infobae resalta que el desafío del libro comienza en la Antártida y pasa por una isla remota de Chile, desiertos, montañas e incluso cuevas, donde los participantes podrían poner su vida en peligro.

El libro, que ya está a la venta, puede adquirirse en inglés a través de la página del youtuber y también en formato digital. Sobre The Most Dangerous Games, el creador de contenido destacó que presenta un universo distinto al de sus videos, aunque tendrá elementos familiares.

En cuanto al concurso, la página de MrBeast destaca que solo podrán participar por US$1 millón quienes hayan adquirido el libro: “el libro es tu llave de entrada”. Sin este no se puede participar. Además, señala algunos de los requisitos:

Guardar el recibo e inscribirse después del 1 de septiembre

Ser residente legal de Australia, México, Estados Unidos —excepto Maryland— o Reino Unido

Ser mayor de 18 años

“Debe presentar comprobante de compra de una edición impresa en inglés de The Most Dangerous Games. Los posibles finalistas deben someterse a una verificación de antecedentes y aprobarla. Las inscripciones se realizarán del 1 de septiembre al 11 de octubre de 2026. Las bases oficiales completas estarán disponibles el 1 de septiembre de 2026. Más información en themostdangerousgames.com”.