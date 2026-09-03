Luis de Llano, detenido nuevamente por el caso Sasha Sokol: esto se conoce del motivo del arresto

Por incumplir las disposiciones establecidas judicialmente, el productor mexicano Luis de Llano fue arrestado en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.

El pasado 2 de septiembre, el productor fue arrestado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de dos órdenes derivadas del incumplimiento de la sentencia en el caso de Sasha Sokol.

El arresto se efectuó pasadas las 18.13 horas. Según información proporcionada por el equipo de representación legal de Sokol, cada una de las órdenes impone un arresto de 15 horas y ambas son acumulables.

Las órdenes corresponden a dos incumplimientos distintos. Según la representación legal de Sokol, De Llano se habría negado a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante y a publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Ante esto, durante la madrugada del 3 de septiembre, el equipo legal de Luis de Llano recurrió a la vía judicial para lograr su salida del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

Por medio de un amparo, el equipo legal de De Llano busca su liberación. Infobae resalta que uno de los abogados del productor calificó el arresto como “ilegal y arbitrario”.

Según lo revelado por la defensa, anteriormente se había argumentado “por qué no había cumplido con la disculpa pública”, destaca Infobae.

¿Por qué fue arrestado Luis de Llano?

Las órdenes de arresto corresponden a medidas de apremio por dos incumplimientos distintos derivados de la sentencia, según informó el equipo de representación legal de Sasha Sokol.

El primero corresponde a la negativa de De Llano a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol. El segundo se relaciona con la negativa a publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

De acuerdo con la representación legal de Sokol, en el proceso se comprobó que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

El caso se originó después de que Sokol denunciara al productor por daño moral, a raíz de la relación que sostuvo con él cuando tenía 14 años y De Llano, 40.

Según la información proporcionada por la representación legal de la cantante, las órdenes de arresto llegaron después de meses de incumplimientos, multas y requerimientos judiciales que De Llano habría desatendido.

Durante este tiempo, De Llano ha recurrido a distintas vías legales para impugnar la sentencia. Sin embargo, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México confirmó y amplió la condena.

Tiempo después, el productor presentó un amparo; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo firme la sentencia.