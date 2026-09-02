Harry Potter: nuevo tráiler de HBO revela el Sombrero Seleccionador, Quidditch y otros detalles de la serie

Con un nuevo vistazo al reparto principal de la producción de Harry Potter, HBO muestra detalles de la primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, que se adentra en Hogwarts.

El avance muestra a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley, pero también revela aspectos importantes de la historia, como el Sombrero Seleccionador, el Quidditch y los principales profesores de este universo literario.

“Antes del banquete de inicio de curso, los alumnos de primer año participarán en la ceremonia de selección”, dice la profesora Minerva McGonagall.

Con imágenes de la selección de las casas durante el primer año de Harry Potter en Hogwarts, el avance presenta al pequeño mago y a sus dos amigos. “La casa que nos toque define casi todo nuestro futuro”, se escucha durante el evento.

El avance también muestra a Harry Potter bajo el Sombrero Seleccionador, momento en el que se anuncia que irá a Gryffindor. “Bienvenidos a un nuevo año a Hogwart”, agrega rápidamente.

También aparece Paapa Essiedu, quien dará vida a Severus Snape y le dice al pequeño Harry Potter: “Esperemos que demuestres algo de talento en el campo de Quidditch, Potter”, pues le recalca que hasta el momento no ha demostrado nada.

Con el estreno del avance se dio a conocer la nueva descripción de la temporada: “Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura”.

La sinopsis advierte que, aunque la llegada de Potter cambiará su vida, tras los muros de Hogwarts existen oscuros secretos. “Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos”, dice parte de la información de la primera temporada de la serie.

Con esta nueva producción, HBO busca llevar de nuevo a la pantalla la historia literaria que marcó a generaciones. Los nuevos Harry, Hermione y Ron buscarán conquistar al público al llevarlo de nuevo al mundo de Hogwarts.

Además, la producción promete redescubrir Hogwarts desde una mirada fresca y fiel al universo literario creado por J. K. Rowling, en una serie que se espera que tenga 10 temporadas.

La primera temporada se titulará oficialmente Harry Potter y la piedra filosofal y su primer episodio llegará a la plataforma en Navidad de este año.