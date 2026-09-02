Adria Arjona compartirá pantalla con Jason Momoa en “Copperhead”, el thriller policial que también tendrá a Tenoch Huerta

Una nueva historia que gira alrededor de una operación encubierta de compraventa de drogas reunirá a la actriz Adria Arjona y a Jason Momoa en un mismo proyecto. Será Copperhead, que contará con un elenco destacado bajo la dirección de John Swab.

El thriller policial, protagonizado por Miles Teller, continúa ampliando su elenco, pues el medio Deadline anunció recientemente la incorporación de Jason Momoa, Kiefer Sutherland, Tenoch Huerta y Adria Arjona.

La película, que comenzaría su rodaje este septiembre, reunirá de nuevo a Arjona y Momoa en una producción, pues ambos compartieron créditos en Sweet Girl.

Aunque se desconoce qué papeles desempeñarán los cuatro actores que se integran al thriller Copperhead, se sabe que la historia seguirá a un detective veterano que deberá unirse a un joven agente federal.

“Cuando una operación encubierta de narcotráfico desemboca en violencia, un detective veterano se ve obligado a formar equipo con un joven agente federal para desentrañar la conspiración dentro de su grupo de trabajo de élite”, dice parte de la sinopsis revelada por Deadline.

La cinta, protagonizada por Miles Teller, ha creado expectativas, dado que la productora Black Bear lanzará la venta de entradas durante el Festival de Cine de Toronto, que se realizará del 10 al 20 de septiembre.

En el equipo de trabajo de Copperhead se encuentran Chad Feehan y J. Todd Scott, quienes trabajaron en el guion. Hasta el momento, no hay una fecha prevista para el estreno de la película.

Adria Arjona y sus proyectos

La carrera de Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, sigue en crecimiento en Hollywood, dado que actualmente promociona Onslaught, de la cual es protagonista.

En este thriller de terror y acción interpreta a Celeste, una exfrancotiradora del Ejército estadounidense que debe enfrentarse a tres supersoldados genéticamente modificados, mientras trata de recomponer su relación con su pequeña hija Daisy.

Esta producción, en la que, además de actuar, participa como productora, está bajo la dirección de Adam Wingard. Onslaught se estrenará este 4 de septiembre. Además, la artista se prepara para el estreno de El caso Thomas Crown, de Michael B. Jordan, que llegará en marzo del 2027.

La boricua no ha parado de trabajar, pues también estaría en proyectos como la serie Criminal de Amazon; el thriller erótico Scorn, de Sarah-Violet Bliss, y, meses atrás, se anunció que Adria Arjona llegaría al universo de DC en la secuela de Man of Tomorrow, donde podría interpretar a Máxima o Wonder Woman.

Con esta agenda, Arjona se suma al proyecto en el que compartirá créditos con Jason Momoa, con quien sostiene una relación desde el 2024.