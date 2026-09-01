“Hay hechos. Hay pruebas”: A.B. Quintanilla III, hermano de Selena, habla de la demanda contra su familia

a hermana de la cantante Selena Quintanilla enfrenta una demanda judicial promovida por el equipo legal de A.B. Quintanilla III, hermano mayor de la Reina del Tex-Mex.

Luego de las especulaciones, el cantante confirmó este 1 de septiembre la existencia de la demanda contra su hermana y señaló que durante el proceso ha descubierto situaciones familiares que aún sigue asimilando y que nunca imaginó tener que enfrentar.

A través de un comunicado, el productor musical destacó que tomó la decisión de confirmar la demanda ante la insistencia de los medios y con el propósito de aclarar la situación.

“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, destacó A.B. Quintanilla.

Según lo señalado por el artista, este problema legal comenzó meses atrás, pero los hechos que lo motivaron se remontan a años anteriores.

“Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”, resaltó.

A.B. Quintanilla III, conocido por su trayectoria musical, ocupa ahora titulares internacionales por hablar de la demanda contra su hermana, una situación que, según expresó, nunca pensó que enfrentaría.

“Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”, agregó.

Medios como la revista ¡Hola! destacan que la demanda podría estar relacionada con las regalías y los derechos de explotación de la música de Selena Quintanilla, en la cual A.B. Quintanilla participó como productor.

En el comunicado, el artista señala que no ha sido fácil llegar hasta este punto y que, aunque durante años decidió guardar silencio, hay momentos en los que “permanecer en silencio deja de ser una opción”.

“Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce...”, agregó el artista sobre el problema que involucra a su familia. También señaló que prefiere respetar el proceso legal, pero que “cuando llegue el momento adecuado” contará su versión completa de los hechos.

Recalcó que continúa procesando los hechos descubiertos y sus emociones, pues no imaginó enfrentar una situación de este tipo dentro de su familia. “He guardado silencio durante mucho tiempo. Pero mi silencio no significa que no exista una historia que contar. Cuando corresponda, la contaré”, resaltó.

La demanda también relaciona “hechos y circunstancias” con Abraham Quintanilla, quien falleció el pasado 13 de diciembre del 2025.