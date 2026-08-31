Caso Tupac Shakur: jurado declara culpable a Duane Davis por la muerte del rapero en 1996

Luego de una deliberación de más de tres horas, tras un juicio de varias semanas, el jurado declaró culpable a Davis por la muerte de Tupac Shakur.

Davis, quien fue arrestado en el 2023 señalado de orquestar la muerte de Shakur en 1996, fue hallado culpable este 31 de agosto del 2026, según medios internacionales como Fox News.

Duane Davis, de 63 años, fue declarado culpable en Las Vegas de asesinato en primer grado con uso de arma mortal, luego de que la Fiscalía argumentara que fue él quien “consiguió un arma” y “salió a cazar” a Shakur y al cofundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, según Telemundo.

Binu Palal, fiscal adjunto en jefe, señaló que Davis buscó venganza luego de que Tupac Shakur y Suge Knight golpearan a su sobrino, argumento que habría sido considerado por el jurado.

Según la acusación, Davis orquestó después el ataque desde un vehículo y proporcionó el arma al pistolero que cometió el crimen el 7 de septiembre de 1996, en Las Vegas.

La parte acusadora destacó que cuenta con diversas pruebas, testigos e incluso declaraciones del propio Davis hechas a la Policía, en televisión y en entrevistas de YouTube, en las que habló de su relación con el asesinato.

“Durante casi 18 años, Duane Davis ha dicho a la policía, a la televisión, en libros, en entrevistas de YouTube que es responsable del asesinato de Tupac Shakur”, declaró Palal. El fiscal adjunto pidió al jurado considerar esas declaraciones y declararlo culpable, según recopila Variety.

Para la Fiscalía, Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, iba en el vehículo y era una de las personas que se encontraban en la parte trasera, desde donde se disparó contra el artista.

El veredicto llegó pese a que la defensa alegó que no existen pruebas que ubiquen a Davis en Las Vegas. También cuestionó el uso de las declaraciones del acusado, pues, para el abogado Michael Sanft, estas no representan una prueba real. Además, cuestionó por qué, si fuera así, el juicio se realizó casi 30 años después.

ABC News resalta que Davis podría ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia se emitirá el próximo 13 de octubre. Por el momento, Davis permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta que se dicte la sentencia, mientras su equipo legal señala que buscará apelar.