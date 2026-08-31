“Me dijeron que tenía una segunda oportunidad”: Jamie Foxx recuerda su crisis de salud de 2023 tras sufrir un derrame cerebral

Conocido por su carrera como actor en Hollywood y por su música, Jamie Foxx compartió cómo vivió la crisis de salud que sufrió en 2023 a causa de un derrame cerebral.

Esta crisis lo llevó a ser internado en un hospital, debido a que había sufrido una hemorragia cerebral que le provocó un derrame cerebral. En 2024 había destacado que, al sufrir esta crisis, perdió el conocimiento, lo que lo llevó a no recordar nada de sus “últimos 20 días”.

Foxx habló sobre la crisis en el programa Jamie Foxx: What Had Happened Was, donde compartió que todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza y que, antes de tomarse una aspirina, se desmayó, según recopila BBC.

Jamie Foxx estuvo hospitalizado en el Hospital Piedmont de Atlanta debido a su crisis de salud. En el pódcast This Is Keke Palmer, el actor compartió la confusión, el miedo e incluso la comedia que usó para afrontar el desconcierto que vivió al despertar.

El actor le contó a la conductora Keke Palmer que en ese momento recurrió a la comedia y llegó incluso a confundir a los médicos, pues, al preguntarle su nombre, respondía con otros nombres e incluso hizo un monólogo cuando le comentaron que había sufrido un derrame cerebral.

En la entrevista compartida en This Is Keke Palmer también participó la hija del actor, Corinne Foxx, quien destacó que este humor había confundido a los médicos, ya que en algunas ocasiones no sabían si estaba lúcido.

Foxx comprendió la dimensión de lo ocurrido hasta que una enfermera le explicó que la complicación de salud que vivió era muy grave, dado que menos del 3% de los pacientes con ese mismo diagnóstico pueden salir caminando.

Para los médicos, el proceso de salud de Foxx fue sorprendente. El actor cuenta que le dijeron que tenía una segunda oportunidad, pero él se cuestionó: “¿Y qué tenía de malo la primera?”.

La charla profundizó no solo en cómo el actor vivió ese momento, sino también en cómo lo afrontó su familia. Corinne Foxx compartió que nunca se está lista para tener que asumir el cuidado de un padre en una situación así, por lo que decidió tomar las riendas y acompañarlo.