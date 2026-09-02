“The One About Matthew Perry”: la serie documental que llegará a Netflix para hablar sobre la vida del actor

El 28 de octubre del 2023, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con el anuncio de la muerte del actor Matthew Perry, conocido internacionalmente por su papel de Chandler Bing en la icónica comedia Friends. Tres años después, llegará a una plataforma de streaming una serie documental sobre su vida.

El anuncio llega meses después de que Kenneth Iwamasa fuera sentenciado a tres años y cinco meses de prisión, señalado por administrar en repetidas ocasiones inyecciones de ketamina antes de la muerte del actor, atribuida a “efectos agudos de la ketamina”.

Netflix presentará la serie documental de tres partes The One About Matthew Perry (El de Matthew Perry), que incluirá relatos inéditos sobre el actor que hizo reír al mundo de 1994 al 2004 con su participación en la comedia “Friends”.

Más allá de ser un ícono de la comedia, Perry también fue conocido por su labor como defensor y por hablar con sinceridad sobre su enfermedad, lo que se había convertido en un legado en sí mismo, dice Netflix Tudum. Este legado construido por el actor será el eje central de “The One About Matthew Perry”, en la que se conocerán otras facetas de su vida.

La serie documental, dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, contará con la participación de algunas de las personas que mejor conocieron a Perry, como su hermana Mia Perry Bowick. La producción de tres partes llegará el 27 de octubre a la plataforma, un día antes del aniversario de su fallecimiento.

El portal Tudum destaca que esta producción “narra su trayectoria desde estrella emergente de la comedia hasta el hombre al que el mundo sigue queriendo como su amigo favorito”.

The One About Matthew Perry presentará testimonios inéditos de su hermana, sus mejores amigos y colaboradores creativos, quienes no solo hablarán de su carrera, sino también de las luchas que enfrentó, entre ellas, el consumo de sustancias durante varios años.

El proyecto también contará con fotos y videos nunca publicados del archivo privado de la familia Perry. Mary Robertson dijo a Netflix Tudum que el actor no solo hizo reír a millones de personas y las hizo sentirse menos solas con sus actuaciones, sino que también se atrevió a visibilizar la lucha contra las adicciones. Sin embargo, existen muchas cosas por conocer sobre él.

“El público solo conocía una parte de su historia. Por eso nos propusimos crear esta serie: para que quienes conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”, dijo Robertson.

El documental presentará a Matthew Perry desde diversos aspectos de su vida: como amigo, integrante de una familia, actor y persona que enfrentó grandes batallas.

El medio People destaca que la sinopsis oficial presenta The One About Matthew Perry como “un registro crudo de una vida vivida en plenitud, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado”.