Asistente de Matthew Perry es condenado por su participación en la muerte del actor

A 3 años y 5 meses de prisión fue sentenciado el asistente de Matthew Perry, tras ser hallado culpable de participar en la muerte del actor, quien formó parte del elenco protagónico de Friends.

Kenneth Iwamasa, de 60 años, vivía con Perry y, entre sus funciones, tenía la responsabilidad de mantener al actor alejado de las drogas. Sin embargo, las investigaciones señalan que fue él quien inyectó la última dosis de ketamina que le causó la muerte.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia este miércoles 27 de mayo del 2026, en un tribunal federal de Los Ángeles. Además, lo condenó a dos años de libertad supervisada y a una multa de US$10 mil.

“Usted estaba al tanto de su lucha contra la adicción. (…) Su conducta fue temeraria, no solo el día de su muerte, sino también en los días previos”, dijo la jueza, aunque también agregó que “no hay pruebas contundentes de que actuara con intención maliciosa”.

Matthew Perry fue hallado muerto en su jacuzzi el 23 de octubre del 2023, a los 54 años. El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la ketamina fue la causa principal de la muerte. El ahogamiento fue una causa secundaria.

Según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Iwamasa actuaba como facilitador y mensajero de la droga. Además, administró ketamina a Perry en diversas ocasiones sin contar con formación médica e, incluso, realizó varias inyecciones el mismo día de su muerte. También fue la última persona en ver a Perry con vida y quien lo encontró muerto en su jacuzzi.

En sus declaraciones, Iwamasa omitió la ketamina de la lista de medicamentos que Perry utilizaba; sin embargo, cuando los investigadores ejecutaron una orden de registro en enero del 2024, comenzó a decir la verdad.

Familia de Matthew Perry se sintió traicionada

En los documentos del expediente judicial figuran cartas de las hermanas y la madre de Matthew, quienes describen a Iwamasa como un hombre que “lo dejó morir en un jacuzzi” y aseguran haberse sentido traicionadas por él.

“Es difícil expresar con palabras la sensación de traición que sentí cuando descubrí lo que Kenny había hecho. En muchos sentidos, sentí como si mi hermano hubiera muerto de nuevo. Todo lo que creía sobre el día de su muerte, todo lo que Kenny nos contó, era mentira”, expresó Madeline.

En el documento también recordó que el acusado habló en el funeral de su hermano, sin imaginar que él había sido quien administró la dosis letal de ketamina.

“La persona responsable de la muerte de mi hermano se puso de pie y se dirigió a quienes más lo querían. Es como una broma cruel con la que todavía lucho. No solo le arrebató la vida a mi hermano, sino que manchó nuestros últimos recuerdos de despedida”, indicó.

Por su parte, Caitlin cuestionó las acciones del asistente tras abandonar la residencia del actor.

“Jamás sabré si la dosis letal de ketamina fue accidental. Pero sé que cuando Kenny salió de la casa, estaba haciendo una de dos cosas: o huía de algo que sabía que había hecho, o abandonaba deliberadamente a una persona vulnerable en una situación peligrosa”, expresó.

La madre de Matthew, Suzanne Morrison, también entregó una carta al tribunal, donde señaló que una de las principales responsabilidades de Kenny era acompañar a su hijo en el proceso para mantenerse alejado de las drogas.

“El trabajo más importante de Kenny, sin duda, era acompañar y proteger a mi hijo en su lucha contra la adicción. Su principal responsabilidad era asegurarse de que Matthew siguiera siendo quien quería ser: libre de drogas. Y cuando mató a mi hijo, me vigiló atentamente”, expresó.

Otras condenas por su muerte

Kenneth Iwamasa se había declarado culpable en agosto del 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y se convirtió en el testigo más importante de la acusación.

Según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa, compró ketamina fuera de los registros a otro médico, Salvador Plasencia, quien le enseñó cómo inyectarla. El médico fue condenado a 2 años y medio de prisión en diciembre del 2025.

Por este caso también fue condenado a 2 años de prisión Erik Fleming, conocido de Perry que obtenía la droga de una traficante callejera. La traficante Jasveen Sangha, apodada “la reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años.