Fotos inéditas de Matthew Perry junto al elenco de Friends serán subastadas para apoyar la lucha contra las adicciones

Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar programas de lucha contra las adicciones, la Matthew Perry Foundation anunció la subasta de al menos 130 objetos que pertenecieron al actor. Entre las piezas destacan fotografías inéditas de Perry junto al elenco de Friends, tomadas durante la última cena que compartieron antes de su fallecimiento.

La fundación anunció a principios de mayo una subasta en la que saldrán al mercado algunas pertenencias de Perry. Los fondos serán utilizados para programas de concientización y prevención del consumo de sustancias, proyecto que nació en honor de la memoria del actor. Entre los artículos figuran premios, guiones autografiados de Friends e incluso piezas de escenografía utilizadas en los rodajes.

Varios de los objetos tienen relación con la serie Friends, que llevó a Matthew Perry al estrellato durante sus diez temporadas. Entre estas pertenencias destacan fotografías tomadas durante la despedida del elenco.

Las imágenes que reúnen al elenco de Friends forman parte de un álbum denominado The One With The Last Supper, el cual contiene fotografías inéditas captadas durante una cena privada en la que el elenco se reunió por última vez antes del cierre de la serie, destacó Infobae.

En la serie, Perry interpretó a Chandler Bing, uno de los personajes principales que hizo reír a los televidentes, lo que convierte esta subasta en un evento atractivo para fanáticos y coleccionistas.

Según dio a conocer la fundación, la subasta se realizará el próximo 5 de junio. Entre los artículos figuran 26 guiones de Friends, incluidos episodios como “The One Where Joey Speaks French” y “The One With Ross’s Tan”.

También forman parte de la colección el marco colocado junto a la mirilla de la puerta del apartamento de Mónica y Rachel en la serie, así como un premio del Sindicato de Actores de Cine.

Heritage Auctions será la encargada de realizar la subasta el próximo mes. La actividad se llevará a cabo en Dallas y podrá ser seguida en línea, destacó The Guardian.

Previo a la subasta, los 130 lotes fueron publicados en la página oficial de Heritage Auctions, con el objetivo de dar a conocer las pertenencias y permitir que los compradores conozcan más detalles de cada artículo.

La actividad se realizará después de la sentencia que recibirá Kenneth Iwamasa, asistente del actor, señalado de inyectarle ketamina a Perry, hecho que le causó la muerte.