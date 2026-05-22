Mel Gibson retrasa estreno de “La resurrección de Cristo”, que llegará a los cines en dos partes y muestra imagen del rodaje

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Mel Gibson retrasa estreno de “La resurrección de Cristo”, que llegará a los cines en dos partes y muestra imagen del rodaje

Una de las producciones más recordadas sobre la vida de Jesús volverá a la pantalla grande con La resurrección de Cristo. Bajo la dirección de Mel Gibson, la historia llegará en dos partes.

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MADRID, 22/05/2026.- La secuela de 'La Pasión de Cristo' ('The Passion of the Christ') de Mel Gibson, llegará dividida en dos películas y se estrenarán en 2027 y 2028, según señala Variety. El actor y director ha presentado las primeras imágenes del nuevo proyecto, que se titula en inglés 'The Resurrection of the Christ' ('La resurrección de Cristo'). La película original llegó a los cines en 2004. La primera parte del proyecto se estrenará el 6 de mayo de 2027 y la segunda llegará a los cines el 25 de mayo de 2028, ambos lanzamientos han sido aplazados respecto a las fechas inicialmente previstas. EFE/ Diamond Films *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

La secuela de 'La Pasión de Cristo' ('The Passion of the Christ') de Mel Gibson, llegará dividida en dos películas y se estrenarán en 2027 y 2028, (Foto redes sociales: The Resurrection of The Christ )

La vida de Jesús, retratada en la Biblia, ha inspirado producciones cinematográficas e incluso series. En medio del éxito de The Chosen, el director Mel Gibson anunció la secuela de la exitosa película La Pasión de Cristo, que llegará al cine en dos partes.

La secuela, llamada La resurrección de Cristo, llevó a Mel Gibson a adentrarse en un intenso rodaje que abarcó 134 días y se realizó en ciudades de Italia, como Roma, Bari, Craco y Ginosa. Pese a que meses atrás se había anunciado una fecha de estreno, esta cambió.

Las dos cintas, que buscan continuar el éxito de La Pasión de Cristo, estrenada en el 2004, llegarán con un año de diferencia. La noticia fue compartida por Variety, medio que informó que la filmación finalizó y que, para Gibson, la historia quedó “exactamente como la había imaginado”.

Con una imagen de Jesús, interpretado por el actor finlandés Jaakko Ohtonen, Mel Gibson anunció que la película La resurrección de Cristo: primera parte llegará a los cines el 6 de mayo del 2027.

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La primera entrega se había anunciado meses atrás para estrenarse el 26 de marzo del 2027, por lo que su llegada se retrasa unas semanas. Mientras tanto, La resurrección de Cristo: segunda parte se había fechado para el 6 de mayo del 2027, pero verá un retraso más significativo de un año.

Medios como Variety destacan que la segunda parte llegará hasta el 25 de mayo del 2028, fechas que coinciden con la celebración de la Ascensión de Jesús al cielo. El actor y director ha creado grandes expectativas en torno a la película, ya que vuelve a los sitios del primer rodaje, aunque esta vez con un reparto nuevo.

Gibson ha mantenido en reserva detalles del rodaje, pero medios como The Hollywood Reporter destacan que La resurrección de Cristo podría presentar una historia de lucha entre el bien y el mal.

Los actores Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga serán los encargados de interpretar a Jesús y María Magdalena, respectivamente, y sucederán a Jim Caviezel y Monica Bellucci, quienes llevaron a estos personajes al éxito en la entrega del 2004.

Otros actores que se suman a estas secuelas son Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett, quienes podrían interpretar a los discípulos de Jesús.

Ante el rodaje de esta secuela, el director Mel Gibson destacó que la trama es un “viaje alucinante” y aseguró que la historia le sorprendió, ya que nunca había leído algo parecido. Asimismo, indicó que el proyecto es una misión personal, pues ha trabajado en él durante más de dos décadas.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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