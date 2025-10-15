“La Pasión de Cristo: Resurreción”: quiénes serán los nuevos actores que reemplazarán a Jim Caviezel y Monica Bellucci

La película La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson e interpretada por Jim Caviezel en el papel de Jesucristo, se ha convertido en un ícono audiovisual que sigue siendo vista por público de diversas edades.

Aunque hoy es fácil adquirirla en línea, desde su estreno ha sido criticada por la crudeza de sus escenas, en las que se muestra la brutalidad que padeció Jesucristo antes de morir.

Por tal razón, ha sido clasificada para mayores de 16 y 18 años, o bien, para personas de 14 años acompañadas de adultos.

En el 2027 se espera el estreno de la segunda parte: La pasión de Cristo: la resurrección, una secuela que abordará los eventos ocurridos en los tres días entre la crucifixión de Jesucristo y su resurrección.

Según la revista Variety, la esperada secuela, titulada La resurrección de Cristo (The Resurrection of the Christ), comenzó a rodarse en Roma con un elenco diferente. Ni Jim Caviezel ni Monica Bellucci retomarán sus papeles de Jesús y María Magdalena, respectivamente.

Para el nuevo reparto se contempla al actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su papel como el guerrero Wolland en la serie de Netflix The Last Kingdom, quien interpretará a Jesús.

La actriz cubana Mariela Garriga, de Misión Imposible: Sentencia mortal, será María Magdalena, personaje que en la cinta original interpretó Monica Bellucci.

La polaca Kasia Smutniak (Domina) asumirá el rol de María, madre de Jesús, en sustitución de Maia Morgenstern, mientras que Pier Luigi Pasino (La ley según Lidia Poët, de Netflix Italia) dará vida a Pedro.





Una imagen que comparte el portal Imdb acerca de los protagonistas confirmados para la segunda parte de La Pasión de Cristo. (Captura de pantalla Imdb)

En una entrevista concedida al National Catholic Register, Gibson explicó que esta nueva entrega no seguirá una estructura lineal tradicional. “Tienes que alternar el evento central con todo lo que lo rodea: en el futuro, en el pasado y en otros reinos; eso se vuelve un poco de ciencia ficción”, señaló. No obstante, precisó que la historia se centrará en la resurrección de Jesús.