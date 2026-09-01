Miley Cyrus sorprende con un cambio de nombre artístico mientras anuncia nuevo disco y conciertos

eptiembre del 2026 marca una nueva etapa en la carrera de la actriz y cantante Miley Cyrus, quien estrenará la décima producción discográfica de su trayectoria. La noticia llegó días después de la muerte de la cantante Dolly Parton, quien era muy cercana a la intérprete de “Flowers”.

Su álbum, titulado “Bass Persuades”, resalta las emociones que la música puede generar. La producción llegará el próximo 18 de septiembre, acompañada de cambios y nuevas experiencias.

“La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos fluir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Llena de emoción, desamor, todo lo que hay entre medias. Eso es lo que significa el título para mí”, expresó al anunciar la fecha de estreno de su nuevo álbum.

Además, agradeció a sus seguidores por ser parte de la realización de sus “sueños más descabellados”. Muchos la han seguido desde su aparición, en el 2006, como la estrella musical Hannah Montana en la serie de Disney Channel, así como durante su carrera y sus cambios artísticos.

El anuncio de “Bass Persuades” estuvo acompañado de una noticia que ha cautivado a sus seguidores: llevará su música al Hollywood Bowl, donde se presentará en concierto.

Con dos conciertos programados para el próximo 16 y 18 de octubre, la cantante regresará a los escenarios y contará con la participación de la banda estadounidense de rock MODEL/ACTRIZ.

“Ha pasado mucho tiempo. El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para disfrutar de la música y ver a mis artistas favoritos. Me he sentado allí muchas veces, pero nunca he subido al escenario. Los Ángeles es mi corazón y me lo llevo a casa”, dijo al anunciar sus próximos conciertos.

Otro de los cambios que impactó a sus seguidores fue la transformación de su nombre artístico. En esta nueva etapa, la cantante dejó atrás su apellido y se presenta únicamente como Miley.

La revista ¡Hola! destaca que este podría ser uno de sus álbumes más vulnerables hasta la fecha y relaciona esta nueva etapa con el cambio de nombre artístico. Asimismo, señala que algunas personas interpretan la decisión como un intento de la artista por dejar atrás la polémica que rodea su apellido.

La sorpresa por el cambio de nombre artístico llega en medio de un proceso difícil para la artista, tras la muerte de Dolly Parton, con quien tenía una estrecha relación desde que Miley era pequeña.

Ante el anuncio de su muerte, la artista compartió el mensaje: “El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras bambalinas, bajo el glamour, entre nuestros corazones”.

“Sé que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que siguiera adelante con fortaleza”, agregó, mientras recordaba que su última conversación se centró en la música y la metamorfosis.