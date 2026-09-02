Suzette Quintanilla responde a A.B.: cronología del conflicto legal entre los hermanos de Selena

El pasado martes 1 de septiembre trascendió la noticia de un conflicto judicial que involucra a la familia de Selena Quintanilla, fallecida hace más de tres décadas.

Se trata de una demanda contra Suzette Quintanilla, hermana de Selena, interpuesta por su hermano A.B. Quintanilla III.

El demandante, quien es el mayor de los hermanos de Selena, confirmó que demandó a su hermana Suzette Arriaga por un caso que también involucra a su fallecido padre, Abraham Quintanilla.

“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, destacó A.B. Quintanilla en un comunicado.

Aunque la información se hizo pública apenas el 1 de septiembre del 2026, el productor y músico asegura que el conflicto con su familia comenzó hace varios años.

Cronología del caso

Todo comenzó en 1995 con la muerte de Selena Quintanilla, quien fue asesinada el 31 de marzo de ese año por su asistente Yolanda Saldívar. El hecho marcó a la familia Quintanilla, que continuó trabajando para mantener el legado de la artista.

Otro golpe llegó 30 años después, el 13 de diciembre del 2025, cuando falleció Abraham Quintanilla, padre de Selena, A.B. y Suzette.

Luego, en los primeros meses del 2026, A.B. Quintanilla comenzó un proceso legal contra su hermana Suzette por diversas “situaciones, decisiones y circunstancias” que se habrían acumulado durante años y que el músico había preferido mantener en privado por respeto a su familia.

Sin tener la versión de los involucrados, medios internacionales comenzaron a especular sobre la existencia de un conflicto familiar que estaría relacionado con la administración del legado de Selena, regalías, contratos y otros asuntos comerciales.

El 1 de septiembre del 2026, A.B. Quintanilla emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de un proceso legal contra su hermana Suzette por situaciones en las que también estaría involucrado su padre.

En el escrito, el productor asegura que descubrió situaciones que lo impactaron al punto de tener que emprender una acción legal contra integrantes de su propia familia.

Agregó que, debido a que el proceso continúa, por ahora no puede revelar detalles del caso ni sobre qué delitos pesarían las acusaciones que forman parte del proceso.

Por último, este miércoles 2 de septiembre del 2026 se emitió un nuevo comunicado en nombre de Suzette y de su madre, Marcella Quintanilla, en el que desmienten los señalamientos.

Niega señalamientos

En el comunicado emitido este miércoles 2 de septiembre del 2026 por la hermana y la madre de Selena, lamentan las declaraciones de A.B., aseguran que no han sido notificadas sobre ninguna demanda y niegan rotundamente los señalamientos que involucran a Suzette y la memoria de su padre.

“Marcella nunca antes había sentido la necesidad de abordar públicamente asuntos familiares privados. Lo hace ahora porque no se puede permitir que declaraciones falsas relacionadas con su difunto esposo, su hija y su familia queden sin respuesta”, indica el escrito.

Agrega que los señalamientos que ha hecho A.B. son falsos. “Suzette no cometió ningún robo. Suzette no ha robado, malversado ni tomado indebidamente dinero o bienes pertenecientes a A.B., Abraham, Marcella, Chris, el patrimonio de Selena ni a ninguna empresa familiar o propiedad conjunta”, asegura.

El comunicado reitera el cariño por su hijo y asegura que no pretende humillarlo; sin embargo, decidieron pronunciarse porque su silencio podría interpretarse como aceptación de declaraciones falsas.

De momento, no está claro por qué hechos concretos se habría interpuesto la acción legal. Mientras tanto, algunos medios especulan que se trataría de una demanda de 48 millones de dólares por auditorías sobre la administración del patrimonio, los negocios vinculados con Selena y los derechos del catálogo de la artista.

Sin embargo, esa información no está confirmada. Se conocerán más detalles del caso conforme avance el proceso.