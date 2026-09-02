Tributo a Selena Quintanilla en Guatemala: fecha, lugar y entradas para el concierto

Todos los éxitos de Selena volverán a sonar en voz de una de sus imitadoras en Guatemala, en este tributo musical que llega a más de tres décadas de su fallecimiento.

El evento, que reúne música y gastronomía, lleva por título Selena vive en el Cielo, un concepto para disfrutar de los temas de la artista y del espectáculo de la intérprete, mientras se degusta una cena especial.

“¡Ven a cantar con nosotros! Música, sabor y una noche al estilo de Selena”, invitan los organizadores en sus redes sociales.

La cantante e imitadora guatemalteca Ericka Ponce será la encargada de revivir la voz y el estilo de Selena Quintanilla en este concierto tributo, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre del 2026, a las 19 horas, en El Cielo Restaurante, kilómetro 34 de la Autopista Interamericana, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Las entradas pueden adquirirse en preventa a Q170 y a Q200 el día del evento. El precio incluye la cena: entrada, plato fuerte y postre.

Para reservar o comprar los boletos se puede ingresar en elcielo.com o llamar al teléfono 2294-1100.

Ericka Ponce es una artista guatemalteca que ha destacado como imitadora de Selena Quintanilla por su voz y parecido con la “Reina del Tex-Mex”. Además, es acróbata y trapecista.

Fecha

Sábado 19 de septiembre del 2026

Hora

19 horas

Lugar

El Cielo Restaurante, kilómetro 34 de la Autopista Interamericana, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez; interior de Granja Lucita

Precio

Preventa: Q170

Día del evento: Q200

Incluye cena y espectáculo musical

Entradas

Disponibles en elcielo.com o en el teléfono 2294-1100

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.