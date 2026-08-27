Ricardo Arjona: anuncian tributos en Guatemala y Quetzaltenango en septiembre del 2026

Guatemala y Quetzaltenango serán sedes de dos tributos especiales al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que se celebrarán el próximo 11 y 12 de septiembre del 2026, bajo el título La noche del animal nocturno.

“Es un tributo de casi 40 canciones de Ricardo Arjona, incluyendo aquellas que interpretaba aquí en Guatemala como Jesús verbo no sustantivo, Déjame decir que te amo, Por qué es tan cruel el amor; todas esas rolas que quedaron en el cajón de los recuerdos cuando se va a México. Después nos vamos a un viaje por toda su discografía, desde su primer disco, Animal nocturno, hasta el más reciente, que está increíble, Lo que el seco no dijo”, explica el productor del evento, Roberto Herrera.

El primer concierto tendrá lugar el viernes 11 de septiembre del 2026, a las 20 horas, en TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la capital. El costo es de Q85 en preventa y Q100 el día del evento.

Al día siguiente, los músicos se trasladarán a Quetzaltenango para presentarse el sábado 12 de septiembre, a las 20 horas, en el Teatro Roma, 1ª calle, entre 14 y 14 avenida “A”, zona 1 de Quetzaltenango. Las entradas tienen un valor de Q60 en graderío y Q115 en platea y palco.

“La noche del animal nocturno ya lleva 4 años en Trovajazz y, gracias a Dios, siempre se llena. Este año lo hemos llevado también a Cobán, Alta Verapaz, y a Salamá, Baja Verapaz; y esta será la primera vez que vayamos a Xela. Ahora que arreglaron el Teatro Roma y quedó hermoso. Volver a revivir un monumento histórico como el Teatro Roma y tener la oportunidad de hacer el primer evento desde que reaperturó, es un honor muy grande para nosotros”, cuenta Herrera.

El trovador Berny Gómez estará a cargo de la apertura de los conciertos, para dar paso a la banda integrada por:

Nery Mejía – voz

Walter Calderón – guitarra y voz

Alex Lima – coros

Mariano Delaire – guitarra eléctrica y director musical

David Molina – batería

Carlos Castellanos – bajo

Carlos Roberto Boc – piano

Roberto Herrera – percusión y producción del evento

“Todos los miembros de la banda somos arjoneros de corazón; somos fans de él también. Entonces, hay mucho cariño y mucho respeto por la música de Ricardo Arjona. Por eso queremos seguir haciendo arte, llevando la música del maestro Arjona a donde él lamentablemente no puede llegar. A Xela no va desde 1986, pero hemos notado que mucha gente de San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu, Quiché, Mazatenango y Totonicapán ya compraron sus entradas. La gente de occidente está llegando”, expresa Herrera.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles en el sitio viveloonline.com y también pueden adquirirse de forma presencial en cada uno de los recintos donde se celebrarán: TrovaJazz, en la capital, y el Teatro Roma, en Quetzaltenango.

“Será una noche llena de amor, una noche de homenaje a la discografía de Ricardo Arjona y una oportunidad para tenerlo cerca, sentirlo cerca y disfrutar mucho más de sus éxitos. Tocamos alrededor de 40 canciones, son como dos conciertos en uno, y La noche del animal nocturno es una experiencia inolvidable, sin duda”, concluye.

Las entradas para ambos conciertos pueden adquirirse de forma presencial o por medio de viveloonline.com (Foto Prensa Libre: Cortesía Cuas Producciones)

Fechas

Viernes 11 de septiembre en Guatemala

Sábado 12 de septiembre en Quetzaltenango

Hora

20 horas

Lugar

TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la capital

Teatro Roma, 1ª calle, entre 14 y 14 avenida “A”, zona 1 de Quetzaltenango

Precios

TrovaJazz: Q85 en preventa y Q100 el día del evento

Teatro Roma: Q60 en graderío y Q115 en platea y palco

Entradas

Disponibles en viveloonline.com y en cada uno de los recintos donde se celebrarán los conciertos

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