La noche estrellada: taller de pintura permitirá recrear la obra de Vincent van Gogh

Un espacio para aprender, disfrutar, relajarse y conocer nuevas personas en torno a una de las obras más emblemáticas de Vincent van Gogh, La noche estrellada.

Promovido por Azul Studio, este taller de pintura en acrílico permitirá a los participantes conocer la historia y datos curiosos de la obra para luego recrearla con sus propias manos, aun sin experiencia previa.

“Todos pueden pintar, es lo que yo les digo. Es algo que se aprende, siempre con la práctica, con la buena guía y con los buenos materiales podemos llegar a un muy buen resultado, eso es lo que ha formado la academia. Nunca hemos tenido a alguien que diga: ‘No, no lo logré’. El arte es tener paciencia y confiar en el proceso. Sean niños, adolescentes o adultos, todos pueden pintar con un muy buen manejo”, asegura Gabriel Tom, director general de Azul Studio.

El taller está dirigido a personas de 12 años en adelante, dura entre dos horas y media y tres horas e incluye todos los materiales.

“Lo imparten artistas visuales. No solo dejamos que la gente venga y experimente, sino que también les enseñamos toda la técnica para que, si en su casa quieren pintar cipreses de Van Gogh, ya sepan cómo hacerlo. Tenemos la misión de dejar esa semillita de querer pintar algo más”, agrega el director.

El taller de pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh tendrá lugar el sábado 29 de agosto del 2026, a las 14.30 horas, en Azul Studio, centro comercial Pasaje Naranjo, zona 4 de Mixco.

El precio individual es de Q350 y, en pareja, de Q300 por persona. El costo incluye todos los materiales, bastidor, coffee break y acompañamiento profesional para crear la obra.

Las inscripciones pueden realizarse por medio de WhatsApp, al 4824-7489, o a través de las redes sociales de Azul Studio.

Azul es una academia de artes visuales especializada en dibujo, pintura y escultura. Fue fundada hace cinco años y ofrece cursos desde los 3 años y medio hasta la tercera edad. Los estudiantes pueden aprender técnicas de óleo, acuarela, pastel seco, acrílico, dibujo a lápiz y escultura en barro y cerámica.

El taller de pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh fue el primero que ofreció la academia y, desde entonces, lo imparte de manera ocasional a solicitud de clientes y estudiantes.

Fecha

Sábado 29 de agosto del 2026

Hora

14.30 horas

Lugar

Azul Studio, centro comercial Pasaje Naranjo, zona 4 de Mixco

Precio

Individual: Q350

En pareja: Q300 por persona

Inscripciones

Por medio de WhatsApp, al 4824-7489, o a través de las redes sociales de Azul Studio

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