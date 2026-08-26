Festival Nacional de Guitarra: cuatro días de actividades gratuitas en Guatemala

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Festival Nacional de Guitarra: cuatro días de actividades gratuitas en Guatemala

Maestros, alumnos y amantes de la guitarra podrán participar en un festival con actividades gratuitas, artísticas y educativas dedicadas a este instrumento.

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Festival Nacional de Guitarra: cuatro días de actividades gratuitas en Guatemala

El Festival Nacional de Guitarra se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La guitarra será la gran protagonista de cuatro días llenos de música y aprendizaje alrededor de sus seis cuerdas.

El Festival Nacional de Guitarra reunirá a 33 maestros de este instrumento de distintas escuelas y conservatorios de Guatemala, junto con estudiantes que disfrutarán de talleres de ensamble, cuidado y mantenimiento de la guitarra, clases magistrales y recitales.

“El Conservatorio Nacional de Música ‘Germán Alcántara’ te invita a disfrutar de cuatro días dedicados al aprendizaje, la interpretación y la pasión por la guitarra”, invitan los organizadores.

Este festival tendrá lugar del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre, de 14 a 18 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital.

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Cada día se desarrollarán diferentes actividades gratuitas, educativas y artísticas en torno a la guitarra:

Cuidados de la guitarra

  • Fecha: lunes 31 de agosto
  • Hora: 14 a 15.30 horas
  • Lugar: Teatrino Tomás Pascual
  • Tallerista: Josué Pimentel

Clase magistral y recital de música antigua

  • Fecha: lunes 31 de agosto
  • Hora: 16 a 18 horas
  • Lugar: Sala de Conciertos
  • Ponente: Claudio Solares

Recital Casa Instrumental

  • Fecha: martes 1 de septiembre
  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Teatrino Tomás Pascual
  • Participan: maestros invitados

Recital de guitarra clásica

  • Fecha: martes 1 de septiembre
  • Hora: 16 a 18 horas
  • Lugar: Sala de Conciertos

Presentación de música guatemalteca

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre
  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Sala de Conciertos
  • Participa: maestro William Orbaugh

Recital de guitarra clásica

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre
  • Hora: 16 a 18 horas
  • Lugar: Sala de Conciertos
  • Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Presentación de libro y charla didáctica

  • Fecha: jueves 3 de septiembre
  • Hora: 14 a 16 horas
  • Ponente: maestro Miguel Ángel Villagran
  • Lugar: Sala de Conciertos

Ensambles de guitarra

  • Fecha: jueves 3 de septiembre
  • Hora: 16 a 18 horas
  • Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”
  • Lugar: Sala de Conciertos

Fechas

Del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre

Hora

14 a 18 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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