Escenario
Festival Nacional de Guitarra: cuatro días de actividades gratuitas en Guatemala
Maestros, alumnos y amantes de la guitarra podrán participar en un festival con actividades gratuitas, artísticas y educativas dedicadas a este instrumento.
El Festival Nacional de Guitarra se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La guitarra será la gran protagonista de cuatro días llenos de música y aprendizaje alrededor de sus seis cuerdas.
El Festival Nacional de Guitarra reunirá a 33 maestros de este instrumento de distintas escuelas y conservatorios de Guatemala, junto con estudiantes que disfrutarán de talleres de ensamble, cuidado y mantenimiento de la guitarra, clases magistrales y recitales.
“El Conservatorio Nacional de Música ‘Germán Alcántara’ te invita a disfrutar de cuatro días dedicados al aprendizaje, la interpretación y la pasión por la guitarra”, invitan los organizadores.
Este festival tendrá lugar del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre, de 14 a 18 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital.
Cada día se desarrollarán diferentes actividades gratuitas, educativas y artísticas en torno a la guitarra:
Cuidados de la guitarra
- Fecha: lunes 31 de agosto
- Hora: 14 a 15.30 horas
- Lugar: Teatrino Tomás Pascual
- Tallerista: Josué Pimentel
Clase magistral y recital de música antigua
- Fecha: lunes 31 de agosto
- Hora: 16 a 18 horas
- Lugar: Sala de Conciertos
- Ponente: Claudio Solares
Recital Casa Instrumental
- Fecha: martes 1 de septiembre
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Teatrino Tomás Pascual
- Participan: maestros invitados
Recital de guitarra clásica
- Fecha: martes 1 de septiembre
- Hora: 16 a 18 horas
- Lugar: Sala de Conciertos
Presentación de música guatemalteca
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Sala de Conciertos
- Participa: maestro William Orbaugh
Recital de guitarra clásica
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 16 a 18 horas
- Lugar: Sala de Conciertos
- Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”
Presentación de libro y charla didáctica
- Fecha: jueves 3 de septiembre
- Hora: 14 a 16 horas
- Ponente: maestro Miguel Ángel Villagran
- Lugar: Sala de Conciertos
Ensambles de guitarra
- Fecha: jueves 3 de septiembre
- Hora: 16 a 18 horas
- Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”
- Lugar: Sala de Conciertos
Fechas
Del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre
Hora
14 a 18 horas
Lugar
Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital
Entrada
Libre y gratuita
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