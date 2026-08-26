Festival Nacional de Guitarra: cuatro días de actividades gratuitas en Guatemala

La guitarra será la gran protagonista de cuatro días llenos de música y aprendizaje alrededor de sus seis cuerdas.

El Festival Nacional de Guitarra reunirá a 33 maestros de este instrumento de distintas escuelas y conservatorios de Guatemala, junto con estudiantes que disfrutarán de talleres de ensamble, cuidado y mantenimiento de la guitarra, clases magistrales y recitales.

“El Conservatorio Nacional de Música ‘Germán Alcántara’ te invita a disfrutar de cuatro días dedicados al aprendizaje, la interpretación y la pasión por la guitarra”, invitan los organizadores.

Este festival tendrá lugar del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre, de 14 a 18 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital.

Cada día se desarrollarán diferentes actividades gratuitas, educativas y artísticas en torno a la guitarra:

Cuidados de la guitarra

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 14 a 15.30 horas

Lugar: Teatrino Tomás Pascual

Tallerista: Josué Pimentel

Clase magistral y recital de música antigua

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 16 a 18 horas

Lugar: Sala de Conciertos

Ponente: Claudio Solares

Recital Casa Instrumental

Fecha: martes 1 de septiembre

Hora: 14 a 16 horas

Lugar: Teatrino Tomás Pascual

Participan: maestros invitados

Recital de guitarra clásica

Fecha: martes 1 de septiembre

Hora: 16 a 18 horas

Lugar: Sala de Conciertos

Presentación de música guatemalteca

Fecha: miércoles 2 de septiembre

Hora: 14 a 16 horas

Lugar: Sala de Conciertos

Participa: maestro William Orbaugh

Recital de guitarra clásica

Fecha: miércoles 2 de septiembre

Hora: 16 a 18 horas

Lugar: Sala de Conciertos

Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Presentación de libro y charla didáctica

Fecha: jueves 3 de septiembre

Hora: 14 a 16 horas

Ponente: maestro Miguel Ángel Villagran

Lugar: Sala de Conciertos

Ensambles de guitarra

Fecha: jueves 3 de septiembre

Hora: 16 a 18 horas

Participan: alumnos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Lugar: Sala de Conciertos

Fechas

Del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre

Hora

14 a 18 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a. avenida y 5a. calle, zona 1 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

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