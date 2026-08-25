“8+8, punto de encuentro”, el concierto gratuito que reunirá a octetos de cuerdas y vientos

Vuelven las tradicionales Noches de Cámara en el Club Alemán, esta vez con un encuentro musical que reunirá cuerdas y vientos.

Se trata del concierto 8+8, punto de encuentro, que presentará ocho instrumentos de cuerda y ocho de viento para interpretar obras de Igor Stravinsky, Felix Mendelssohn y Claude Debussy, con arreglo de Wilver Villacinda.

“Una de las características especiales de este concierto es que el octeto de Stravinsky es una obra escrita para flauta, clarinete, dos fagotes, dos trompetas, dos trombones y cada uno de esos instrumentos tiene un protagonismo característico. Cada uno aporta un carácter y una idea diferente durante la obra, además de que es muy enérgica y de verdad va a permitir imaginarse varios escenarios, incluso hasta una pequeña escena donde hay un circo”, explica la fagotista Telma Díaz.

La primera pieza, Sinfonía de vientos, de Igor Stravinsky, será interpretada por:

Flauta: José Oseida

Clarinete: Sergio Reyes

Fagote 1: Telma Díaz

Fagote 2: Roberto Girón

Trompeta 1: Julio Oliva

Trompeta 2: Kevin Pirir

Trombón: Yosimar Choy

Trombón bajo: Pedro Jayes

A decir de Díaz, el octeto de cuerdas de Félix Mendelssohn también es una obra de una energía explosiva interpretada a través de las cuerdas. En esta participan:

Violines:

Luis Orellana

Tito Mendoza

Laura Castaño

Josue Villacinda

Violas:

Ángel Pérez

Astrid Marroquin

Violonchelos:

Elisa Irene Aquino

Ulises Chuc

“Finalmente, la Petite Suite, de Claude Debussy, es una obra que regresa al mundo de los colores donde podemos ver cómo se entrelazan los sonidos de los instrumentos de cuerda con los instrumentos de viento”, cuenta la fagotista.

Con arreglo de Wilver Villacinda, quien también figura como director invitado del concierto, en esta última pieza del repertorio se unirán todos los músicos, pues es una obra para octeto de cuerdas y octeto de vientos.

La cita es este miércoles 26 de agosto, a las 19 horas, en el Club Alemán, 3a. Calle 13-89, zona 15. Entrada libre.

Fecha

Miércoles 26 de agosto

Hora

19 horas

Lugar

Club Alemán, 3a. Calle 13-89, zona 15

Entrada

Libre, donación voluntaria

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