Baile con marimba en vivo en Guatemala: fecha, lugar y precio de entradas

En un ambiente festivo acompañado de marimba pura, el domingo 30 de agosto se celebrará una tarde de baile con marimba en vivo.

La Marimba Gran Jaguar amenizará la actividad con un repertorio que incluirá cumbias, merengues, boleros, blues, foxtrot, guarimbas y sones para complacer los gustos de los asistentes.

“La gente encontrará a 10 artistas, músicos marimbistas, y un repertorio variado. Nos caracterizamos por tocar música alegre, pero también tenemos versatilidad de ritmos. (…) Buscamos que sea una tarde bailable: que la gente se levante, baile y disfrute cerca de la marimba”, explica Javier Martínez, productor del evento y fundador de la Marimba Gran Jaguar.

El evento tendrá lugar el domingo 30 de agosto del 2026, de 13 a 17 horas, en la terraza de Proyecto Poporopo, 4a. calle 7-46, zona 1 de la capital.

Las entradas tienen un valor de Q100 en preventa y de Q125 el día del evento. Pueden adquirirse a través del teléfono 3053-5437.

“Queremos ver parejas bailando al ritmo de la marimba en la terraza de Poporopo, dentro de un ambiente especial que también incluya su propuesta gastronómica. La idea es que sea una tarde integral, completa, de música, convivencia, comida rica y baile”, agrega el músico.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades, pues promete un ambiente familiar para niños y adultos, en el que la marimba será la gran protagonista.

“Hay eventos donde uno llega a sentarse y ver un espectáculo de marimba en un escenario más lejano. (…) Pero esta será una experiencia más íntima, donde el público puede bailar al pie de la marimba y solicitar su música o complacencias. Queremos transmitir que nuestra marimba está viva, que la Marimba Gran Jaguar es un proyecto vigente y capaz de seguir reuniendo generaciones para disfrutar de esta música”, explica Martínez.

La Marimba Gran Jaguar cierra agosto y abre las puertas al mes patrio en el que ofrecerá más conciertos. (Foto Prensa Libre. Cortesía Marimba Gran Jaguar)

La Marimba Gran Jaguar fue fundada en el 2022 por Javier Martínez Penados con el objetivo de conservar la esencia de la música de marimba pura.

“Nos interesa mucho que el público pueda acercarse, verla de cerca y sentir el sonido de la marimba, generando una gran experiencia, especialmente en los públicos adultos”, explica el fundador.

Agrega que la Marimba Gran Jaguar también se ha caracterizado por integrar en sus proyectos, eventos y conciertos a destacados marimbistas de Guatemala, algunos con 60 o 65 años de experiencia y considerados pilares de la historia moderna de la marimba.

La Marimba Gran Jaguar ha preparado un repertorio bailable para el domingo 30 de agosto. (Video Prensa Libre: Cortesía Marimba Gran Jaguar)

Fecha

Domingo 30 de agosto del 2026

Hora

13 a 17 horas

Lugar

Proyecto Poporopo, 4a. calle 7-46, zona 1 de la capital

Precio

Q100 en preventa y Q125 el día del evento

Entradas

Al teléfono 3053-5437 o en taquilla el día del evento

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