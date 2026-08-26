Escenario
“El Lunático” de Panchorizo: cuándo y dónde ver el espectáculo de teatro, circo y comedia en Guatemala
Panchorizo presenta una nueva historia que combina actos circenses, ciencia y humor para toda la familia. Conozca los detalles del espectáculo.
Panchorizo lleva más de 20 años haciendo arte, circo y teatro en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El artista guatemalteco Francisco Toralla, mejor conocido por su personaje Panchorizo, ofrecerá un nuevo espectáculo en septiembre, esta vez en torno a un peculiar científico que busca llegar a la Luna.
Con el título de El Lunático, el espectáculo combina teatro, comedia y las particulares acrobacias circenses del artista para dar vida a la historia.
En el escenario, Panchorizo se transformará en un loco pero apasionado astrónomo e inventor, que está enamorado de la Luna y busca, a toda costa, llegar a ella.
“Este loco vive en su estudio haciendo inventos y está apasionado y enamorado de la Luna, por lo que quiere llegar a ella. Entonces está rodeado de telescopios y está todo el tiempo observando la Luna y la órbita de los planetas”, cuenta.
En sus presentaciones, Panchorizo busca motivar a los niños “a hacer deporte, que coman bien, que sean fanáticos de sus sueños, que practiquen el trapecio, que toquen un instrumento, que lean y que estudien”. Sin embargo, en esta ocasión, “me apasioné por la física”, cuenta el artista.
Durante el espectáculo se podrán apreciar diversos trucos en torno a esta disciplina científica. “Hay muchos avioncitos, bumeranes y equilibrios” que serán parte de la presentación. “En estos tiempos de tecnología y de tanta dispersión en las pantallas, vale la pena sentarnos a hacer un avioncito y ver cómo vuela”, asegura.
Caracterizada por su particular género de circo-teatro, la obra dura 80 minutos, durante los cuales se podrá apreciar el talento de Panchorizo.
“Vamos a ver en esta ocasión a este loquillo encerrado en su estudio haciendo experimentos. Será una experiencia agradable para las familias, porque se aprende mucho y verán a un actor, a un artista, a un astrónomo apasionado por el arte y el espacio. No se pueden perder esta avalancha de trucos y experimentos que van a presenciar los espectadores”, invita.
El Lunático se presentará los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre, a las 16 horas, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de Guatemala.
Los boletos tienen un valor de Q70 en balcón y Q90 en platea. Pueden adquirirse en fanaticks.com.
Fechas
Domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre
Hora
16 horas
Lugar
Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de Guatemala
Precio
- Balcón: Q70
- Platea: Q90
Entradas
Disponibles en fanaticks.com
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