Escenario
“Cumbia Pa Ti”, una comedia que llega al teatro para reír y bailar: fechas, precio y entradas
Morfeo GT lleva a escena “Cumbia Pa Ti”, una obra de teatro que combina música, baile y comedia. Conozca la historia de María y su travesía en la capital.
Este sábado 5 de septiembre se estrenará Cumbia Pa Ti, una obra de teatro que reúne dosis de baile, música, comedia y diversión, de la mano de la productora Morfeo GT.
La historia sigue a María, una joven originaria de un pueblo que llega a la capital en busca de cumplir sus sueños. Con inocencia, espontaneidad y esperanza, toca las puertas de El Tesorito, un pintoresco salón de baile donde cada personaje guarda un secreto, una ambición o un amor complicado.
“Entre risas, música y baile, descubrirá un nuevo mundo y se acercará al verdadero amor, mientras la historia avanza hacia un giro inesperado”, dice la sinopsis.
A decir de su director, Marco Mayén, mientras María intenta encontrar su lugar, las situaciones cotidianas se transforman en comedia y los conflictos desembocan en canciones, baile y nuevas carcajadas.
“La música y la coreografía no son únicamente acompañamiento: forman parte del corazón del espectáculo y sostienen la energía de la puesta en escena”, explica.
Los personajes que dan vida a la historia son:
- María: joven recién llegada de su pueblo a la capital
- La Tesorito: propietaria y alma del salón de baile
- Otto Bryan: hijo de La Tesorito
- Jony: lleva el conflicto al salón
- Coralito: de carácter fuerte, celoso y competitivo
- Poncho: cómico y cercano a La Tesorito
- Yahaira: conoce los secretos del entorno
- Christian: narrador que recuerda sus vivencias en El Tesorito
Cumbia Pa Ti se presentará los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre, a las 20 horas, en Teatro Thriambos, Sala Alfredo Porras Smith, Centro Comercial Unicentro, 19 calle 5-47, Bulevar Los Próceres, zona 10, segundo nivel.
Las entradas tienen un valor de Q125 y pueden adquirirse a través de socialtickets.org o en taquilla antes de cada función.
“El espectáculo apuesta por el entretenimiento y por una identidad colorida, tropical y festiva. Su estructura permite que el público avance con la historia mientras disfruta de momentos de comedia, baile y música, integrados a la acción dramática”, concluye Mayén.
Fechas
Sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre del 2026
Hora
20 horas
Lugar
Teatro Thriambos, Sala Alfredo Porras Smith, Centro Comercial Unicentro, 19 calle 5-47, Bulevar Los Próceres, zona 10
Precio
Q125
Entradas
Disponibles en socialtickets.org o en taquilla antes de cada función
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