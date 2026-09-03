“Cumbia Pa Ti”, una comedia que llega al teatro para reír y bailar: fechas, precio y entradas

Este sábado 5 de septiembre se estrenará Cumbia Pa Ti, una obra de teatro que reúne dosis de baile, música, comedia y diversión, de la mano de la productora Morfeo GT.

La historia sigue a María, una joven originaria de un pueblo que llega a la capital en busca de cumplir sus sueños. Con inocencia, espontaneidad y esperanza, toca las puertas de El Tesorito, un pintoresco salón de baile donde cada personaje guarda un secreto, una ambición o un amor complicado.

“Entre risas, música y baile, descubrirá un nuevo mundo y se acercará al verdadero amor, mientras la historia avanza hacia un giro inesperado”, dice la sinopsis.

A decir de su director, Marco Mayén, mientras María intenta encontrar su lugar, las situaciones cotidianas se transforman en comedia y los conflictos desembocan en canciones, baile y nuevas carcajadas.

“La música y la coreografía no son únicamente acompañamiento: forman parte del corazón del espectáculo y sostienen la energía de la puesta en escena”, explica.

Los personajes que dan vida a la historia son:

María: joven recién llegada de su pueblo a la capital

La Tesorito: propietaria y alma del salón de baile

Otto Bryan: hijo de La Tesorito

Jony: lleva el conflicto al salón

Coralito: de carácter fuerte, celoso y competitivo

Poncho: cómico y cercano a La Tesorito

Yahaira: conoce los secretos del entorno

Christian: narrador que recuerda sus vivencias en El Tesorito

Cumbia Pa Ti se presentará los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre, a las 20 horas, en Teatro Thriambos, Sala Alfredo Porras Smith, Centro Comercial Unicentro, 19 calle 5-47, Bulevar Los Próceres, zona 10, segundo nivel.

Las entradas tienen un valor de Q125 y pueden adquirirse a través de socialtickets.org o en taquilla antes de cada función.

“El espectáculo apuesta por el entretenimiento y por una identidad colorida, tropical y festiva. Su estructura permite que el público avance con la historia mientras disfruta de momentos de comedia, baile y música, integrados a la acción dramática”, concluye Mayén.

Fechas

Sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Thriambos, Sala Alfredo Porras Smith, Centro Comercial Unicentro, 19 calle 5-47, Bulevar Los Próceres, zona 10

Precio

Q125

Entradas

Disponibles en socialtickets.org o en taquilla antes de cada función

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