¿Qué le pasó a Rick Harrison? Estrella de “El precio de la historia” fue operada de emergencia

Rick Harrison, protagonista del programa de televisión El precio de la historia, se encuentra hospitalizado tras una cirugía de emergencia, según informó un portavoz de la familia.

El empresario acudió al centro asistencial para someterse a una intervención sencilla. Sin embargo, los médicos alertaron que necesitaba una cirugía de bypass de emergencia para restablecer el flujo sanguíneo.

Tras la intervención, Harrison se encuentra estable, acompañado de su esposa y sus familiares. “Está descansando cómodamente y espera una recuperación completa”, señaló el vocero, sin revelar cuándo será dado de alta.

Tampoco se dieron detalles del problema de salud que aquejaba a la estrella de televisión de 61 años, ni de la complicación que habría llevado a una operación de emergencia.

El precio de la historia se transmite desde el 2009 en History. Se trata de un reality que sigue las actividades de la tienda familiar Gold & Silver Pawn Shop, ubicada en Las Vegas.

Ahí, Harrison y su familia reciben a personas que llegan para vender, comprar o empeñar objetos históricos, que son evaluados por expertos para determinar si son piezas auténticas y el valor que podrían tener. Con esa información, Rick decide si les hace una oferta para adquirirlos.

En el programa participaba su padre, Richard Harrison, recordado como “El viejo”, quien falleció en el 2018 a los 77 años; también participan su hijo Corey Harrison, llamado “Big Hoss”, y Austin Russell, conocido como “Chumlee”.

Hace unos meses, en enero del 2026, la familia Harrison también estuvo en el hospital, luego de que Corey sufriera un accidente de motocicleta que le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas rotas y lesiones que requirieron varias cirugías.

Otro hecho que afectó a la familia ocurrió en el 2024, cuando el otro hijo de Rick y hermano de Corey, Adam Harrison, falleció a los 39 años por una sobredosis.