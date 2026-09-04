Farath Coronel: qué se sabe de la muerte del “Brujo Mexicano” y la versión sobre un supuesto asesinato

Farath Coronel, el vidente mexicano conocido como “Brujo Mexicano”, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre del 2026 en Cuautitlán Izcalli, México.

Su cuerpo estaba en el interior de su domicilio, supuestamente con heridas de arma de fuego. Un amigo lo encontró alrededor de las 11 horas, según informaron medios internacionales.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli informó que la Policía Municipal atendió un llamado de auxilio en el que se indicaba que había una persona lesionada en la colonia Bosques del Lago.

“Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana atienden un reporte por una persona lesionada, al parecer por arma de fuego, en la colonia Bosques del Lago”, publicó la institución en sus redes sociales.

Al llegar, los agentes encontraron a una persona herida en el interior de un inmueble, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para que la evaluaran.

“Se determinó que ya no contaba con signos vitales”, agrega el escrito.

Según los medios, la madre de Farath Coronel se trasladó al domicilio para dar seguimiento a las primeras investigaciones, aunque la familia aún no se pronuncia al respecto.

Una fuente extraoficial citada por Infobae señala que Farath Coronel habría discutido con sus escoltas, lo que habría terminado en un supuesto asesinato.

En redes sociales circula un video, supuestamente grabado antes del ataque, en el que se ve a la víctima llamando la atención de sus escoltas y diciéndoles: “Primero están mis lujos y mis placeres, y después tu sueldo”.

Sin embargo, esa versión deberá ser confirmada por las autoridades conforme avance la investigación.

El vidente de 41 años ya había sufrido un ataque en el 2022, en lo que habría sido un intento de secuestro cuando viajaba en su camioneta. Sin embargo, sus escoltas reaccionaron y salió ileso.

Su nombre real era Víctor Manuelo Sixtos, pero adoptó el nombre artístico de Farath Coronel. También era llamado “Brujo Mexicano” y “La Diabla”.

Practicaba el esoterismo y trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción. Era conocido por haber participado en el programa de televisión mexicano Hoy durante la pandemia.

“Farath, gracias por tu sinceridad, por los momentos compartidos y por las memorias que quedan para siempre”, publicó la conductora Dulce Gipsy tras lamentar la muerte de su amigo.

Posteriormente publicó un video donde da detalles de lo que se sabe del crimen.