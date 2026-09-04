Mon Laferte en Guatemala 2026: fecha confirmada para el concierto de su “Femme Fatale Tour”

Está confirmado: Mon Laferte ofrecerá un concierto en Guatemala, según anunció la cantante a través de sus redes sociales.

En una publicación de este viernes 4 de septiembre del 2026, la artista revela las nuevas fechas de su Femme Fatale Tour, que comenzó oficialmente en julio del 2026 con presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

Según la publicación, al recorrido se agregan conciertos en Colombia, México, Costa Rica y Guatemala, donde se presentará antes de que finalice el 2026.

La presentación de Mon Laferte en Guatemala tendrá lugar el 3 de diciembre del 2026. Aunque aún se desconoce el recinto donde se celebrará, tampoco se han dado a conocer los precios de las entradas ni qué empresa estará a cargo de distribuirlas.

La última vez que la cantautora chileno-mexicana se presentó en Guatemala fue el 27 de abril del 2024, en Forum Majadas, como parte de su gira Autopoiética Tour.

Ahora, con Femme Fatale Tour, se espera un espectáculo diferente, en el que fusiona la música en vivo con el teatro, alrededor de su nuevo álbum Femme Fatale.

El nuevo disco está dividido en dos partes: la primera fue lanzada en el 2025 con 14 canciones de jazz, bolero y pop, mientras que el volumen 2 se publicó en junio del 2026, con 20 temas de blues, folk, punk y alt-rock.

Durante el 2025, Laferte fue la artista mexicana más escuchada en Spotify, donde actualmente cuenta con más de 18.8 millones de oyentes mensuales y se encuentra entre los 500 artistas más escuchados.