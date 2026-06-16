Mon Laferte promociona “Femme Fatale Vol. 2”, un álbum sofisticado y ajeno a las tendencias que incluye esencia emocional y artística

El pasado 12 de junio, Mon Laferte publicó Femme Fatale Vol. 2, un álbum que incluye 20 canciones y que la artista define como un proyecto ajeno a las tendencias.

La cantante, compositora, artista visual y productora, promociona su nueva producción discográfica la cual surgió del mismo proceso creativo que dio forma a su aclamado disco Femme Fatale.

De acuerdo con Sony Music, Femme Fatale Vol. 2, conserva la misma esencia emocional y artística de Femme Fatale, pero con un enfoque distinto. Además, este reciente material discográfico fue producido por Mon Laferte junto a Manu Jalil, con algunas canciones co-producidas por Rick Nowels.

Laferte es una icónica artista que ha sido reconocida como una de las voces más distintivas de la música latina contemporánea.

Curiosidades de Femme Fatale Vol. 2

Sony Music indicó que, para este nuevo álbum, Mon Laferte compuso más de 50 canciones, algunas nuevas y otras recuperadas de archivos personales. Sin embargo, seleccionó 20 de ellas para incluirlas en este álbum en el que explora influencias del blues, del folk, del punk y del alt-rock.

“Mi intención con Femme Fatale era crear un álbum sofisticado, ajeno a las tendencias: cinematográfico, teatral, poético y crudo; oscuro, elegante e introspectivo. Esa intención guio la selección de esas canciones y sentía que pertenecían a otro universo sonoro”, explicó Laferte.

Femme Fatale y Femme Fatale Vol. 2 se encuentran en la composición y según Sony Music, Laferte mantiene una honestidad incómoda y constante en cada disco, debido a que aborda temas como la dependencia emocional, el trauma, la relación con la figura paterna, la política y la maternidad.

“En Femme Fatale Vol. 2, Mon construye un universo simbólico de arquetipos femeninos: la novia, la reina de belleza, la mujer misteriosa y la diva, entre otros. No como personajes aislados, sino como variaciones de una identidad en evolución. Figuras moldeadas por la mirada ajena, el deseo y las ideas heredadas sobre la feminidad; identidades históricamente representadas más que verdaderamente habitadas”, agregó Sony Music.

Otros protagonistas

Los 20 temas que forman parte de Femme Fatal Vol. 2 tienen el sello de Laferte. Sin embargo, algunos cuentan con la colaboración de otros emblemáticos artistas.

St. Vincent participa como invitada en While I’ll Keep Writing Songs for You, por lo que refuerza el carácter alternativo del álbum.

Mon también presenta a la artista emergente chilena Javiera Electra, quien participó en su show principal en el Festival de Viña del Mar, donde Laferte recibió las Gaviotas de Plata, Oro y Platino, además de la mexicana GRTSCH, quien recientemente incluyó a Mon en uno de sus sencillos.

El sencillo principal

Femme Fatal Vol. 2 incluye A pesar de ti y de mí, el sencillo principal que se lanzó recientemente con un videoclip que ocupa el centro emocional del álbum.

De acuerdo con Mon, el tema captura la sensación de aferrarse a algo mientras se entiende que es momento de dejarlo ir.

En el videoclip, esa tensión ocurre en un concurso de belleza y la protagonista regresa a un espacio que alguna vez conoció y conquistó, por lo que busca reencontrarse consigo misma.

“Visualmente, el proyecto continúa donde terminó el primer volumen, retomando la sesión fotográfica realizada con Neil Krug, en la que nació la idea de dividir el universo Femme Fatale en dos partes. Los visualizadores mantienen ese mismo tono contemplativo, amplio y silencioso, permitiendo que cada momento se desarrolle dentro del universo conceptual del proyecto”, agregó Sony Music.