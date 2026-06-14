Miss Guatemala Contest 2026: quiénes son las ocho ganadoras que representarán al país en certámenes internacionales

La cuenta regresiva terminó y la gran final de Miss Guatemala Contest 2026 se celebró este domingo 14 de junio del 2026, en una velada llena de emociones que definió a las ocho ganadoras que representarán al país en los próximos certámenes internacionales de belleza.

Al marcar las 19 horas, las 20 candidatas entraron al escenario del Expo Center del Gran Tikal Futura Hotel, radiantes, vestidas de rojo, al ritmo de Toxic, de Britney Spears, y encabezadas por Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala 2025, quien también participó en la apertura del espectáculo.

Verónica de León Regil y Ricardo García Santander, presentadores de la noche, hicieron un recorrido por Guatemala para presentar a cada una de las aspirantes, quienes también caminaron por la pasarela en traje de baño y de noche, y desbordaron belleza y elegancia en cada paso.

La primera ganadora de la noche fue elegida por el público en la categoría de "Voto Popular", y fue Ximena Carillo, representante del departamento de Guatemala, quien recibió la banda. A ella le siguieron Madison Galván, de Izabal, premiada como Miss Panamerican Guatemala 2026, y Katherine Martínez, de Zacapa, como Miss Tourism World Guatemala 2026.

Ocho coronas entregadas

Aunque se había anunciado la entrega de seis coronas en el certamen, finalmente se otorgaron ocho, las cuales disputaron las 12 finalistas: representantes de Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Chiquimula, Chimaltenango, El Progreso, Quetzaltenango, Guatemala USA, Ciudad Capital y departamento de Guatemala, quienes participaron en la ronda de preguntas.

Finalmente, el jurado tomó la decisión y serán ellas quienes porten las coronas que otorgó el certamen:

Reina Hispanoamericana: Jordy Castellanos, de Petén

Miss Earth: Vilma Rodríguez, de Totonicapán

Miss Charm: Karina Ramírez, de Chiquimula

Miss Cosmo: Verónica Mejía, de Ciudad Capital

Miss Supranational: Valentina Estrada, de El Progreso

Miss International: Melina Birk, de Quetzaltenango

Miss World: Naïda Estubier, representante de Guatemala USA

Miss Grand Guatemala: Ximena Carillo, del departamento de Guatemala

Además, las otras cuatro finalistas fueron nombradas virreinas y participarán en otros certámenes de belleza. Ellas son:

Julieth Escobedo, de Chimaltenango

Nivia Rivera, de Huehuetenango

Alejandra Trampe, Miss Alta Verapaz

Ximena Velasco, de San Marcos

El certamen de Miss Guatemala Contest 2026 fue transmitido en directo por Guatevisión, por el canal 12 de los servicios de cable Tigo y Claro, así como por su sitio web.