Miss Guatemala Contest 2026: candidatas, fecha de la gala y las seis coronas que buscarán conquistar

Guatemala se prepara para una nueva temporada de concursos internacionales de belleza femenina. Para elegir a las próximas representantes del país, llega la edición 2026 del Miss Guatemala Contest, donde 20 concursantes buscarán ostentar uno de los seis títulos internacionales.

Miss Guatemala Contest busca brindar una plataforma de representación para la mujer guatemalteca en el escenario internacional. Dentro de su franquicia figuran títulos como Miss World, Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana, Miss International, Miss Supranational y Miss Grand International.

Para determinar quiénes serán las próximas embajadoras de la belleza nacional, el certamen realizará su gala final el próximo 14 de junio, donde las candidatas deberán demostrar sus aptitudes en oratoria, pasarela, elegancia y belleza.

En cuanto al perfil de las reinas de belleza que representarán al país en el ámbito internacional, José Martínez, vicepresidente de Miss Guatemala Contest, destaca que se busca a guatemaltecas con disciplina, compromiso social, preparación académica, valores y trayectoria, cualidades que complementen la belleza física requerida en cada concurso internacional.

“Buscamos construir perfiles integrales. No se trata únicamente de belleza, sino de encontrar mujeres que posean las cualidades necesarias para representar adecuadamente al país en escenarios internacionales”, resalta Martínez.

Durante los últimos dos años, este concurso ha sorprendido al incorporar nuevas coronas internacionales a su franquicia. Martínez compartió que se evalúa la posibilidad de sumar nuevos títulos, aunque ello dependerá del desempeño y compromiso demostrados por las participantes.

La gala final se celebrará en el Expo Center del Hotel Tikal Futura y contará con la participación de Catalina Duque, Miss International 2025, y Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, quienes formarán parte del jurado. La Gala será transmitida por Guatevisión en el canal 12 del servició de cable Tigo y Claro, así como por su pagina web. Las entradas a la gala serán vendidas en Eticket.com.

Alejandra Trampe (27 años) / Miss Alta Verapaz

La representante de Alta Verapaz, Alejandra Trampe, es médica y cirujana egresada de la Universidad Rafael Landívar y actualmente se especializa en Medicina Estética en la Universidad San Judas Tadeo, de Costa Rica. Se presenta como una mujer con calidez humana, disciplinada, auténtica y capaz de luchar por cada uno de sus sueños.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el departamento de Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Karina Ramírez (29 años) / Miss Chiquimula

Con experiencia en fitness, modelaje, oratoria y certámenes de belleza, la representante de Chiquimula tiene como interés social el empoderamiento personal y cultural. Karina Ramírez se describe como una mujer decidida, compasiva y profundamente conectada con sus metas.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Julieth Escobedo (21 años) / Miss Chimaltenango

Con experiencia en modelaje y creación de contenido digital, Julieth Escobedo representa al departamento de Chimaltenango. Actualmente estudia Ciencias Jurídicas y Sociales.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Verónica Mejía (24 años) / Miss Ciudad Capital

Con un perfil artístico y gusto por los idiomas, Verónica Mejía ha incursionado en el aprendizaje de piano, canto y danza clásica, además de estudiar francés, alemán e italiano.

Actualmente tiene pensum cerrado en la carrera de Relaciones Internacionales y busca impulsar un proyecto social orientado al empoderamiento femenino y la inclusión social.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por la Ciudad Capital. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Ximena Carillo (22 años) / Miss Depto. Guatemala

Estudiante de Marketing en ESI School of Management, Ximena Carillo se describe como una mujer disciplinada y auténtica que busca generar un impacto positivo en la vida de otras personas. Ese propósito la ha llevado a involucrarse en el proyecto social New Hope, enfocado en personas sin hogar.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Valentina Estrada (18 años) / Miss El Progreso

Una de las participantes más jóvenes del certamen, Valentina Estrada cursa actualmente el Bachillerato en Ciencias y Letras y ha participado en actividades de modelaje. Su causa social busca promover la educación emocional entre los jóvenes.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de El Progreso. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Elizabeth Bennett (24 años) / Miss Escuintla

Licenciada en Antropología, con posgrado en Turismo Sostenible y certificación en Ética en Investigación con Seres Humanos, Elizabeth Bennett ha trabajado en proyectos de investigación social, salud comunitaria y mercadeo.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Escuintla. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Naïda Estubier (26 años) / Miss Guatemala USA

La representante de la mujer guatemalteca en el extranjero, Naïda Estubier, se presenta como una mujer perseverante, con formación profesional como bailarina en el centro Rick Odums (Ricotemps), en París.

Estubier también se ha preparado para la ayuda humanitaria, al formarse como bombera voluntaria en París y Guatemala. Además, ha trabajado para marcas internacionales como Chanel, Swarovski y Forlovebridal.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por Guatemala en el extranjero. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Nivia Rivera (24 años) / Miss Huehuetenango

Con una carrera enfocada en la educación, Nivia Rivera trabaja como maestra de Educación Parvularia y cursa un Profesorado de Enseñanza Media. Su causa social se enfoca en desarrollar proyectos que otorguen becas, donen útiles escolares y promuevan la educación ambiental.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Madison Galván (20 años) / Miss Izabal

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, busca promover el acceso a la educación y las oportunidades para jóvenes de escasos recursos.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Izabal. (Foto: Prensa Libre / Miss Guatemala Contest)

Dulce Recinos (26 años) / Miss Jalapa

Con estudios en Relaciones Internacionales, la representante de Jalapa se describe como una mujer disciplinada, soñadora y apasionada por representar con propósito. Su objetivo social es visibilizar la fortaleza de las madres solteras y promover iniciativas que les brinden herramientas, apoyo y oportunidades.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Jalapa. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest

Berlyn Rivera (22 años) / Miss Jutiapa

De profesión perito contador, Berlyn Rivera ha fortalecido su formación académica con estudios de baile, pasarela, cursos de belleza y capacitación en reservas militares. Se presenta como una mujer que ha transformado la timidez en seguridad y comunicación asertiva.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Jordy Castellanos (25 años) / Miss Petén

Actualmente cursa estudios de Psicología y se desempeña como relacionista pública. Además, es fundadora del proyecto social Abrazos Que Sanan. Su causa social consiste en apoyar a personas en situación vulnerable, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y quienes enfrentan problemas de salud.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Petén. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Melina Birk (27 años) / Miss Quetzaltenango

Con estudios en Marketing, Melina Birk se presenta como una mujer extrovertida, disciplinada y curiosa. Tiene interés por las personas y está abierta a nuevas experiencias. Entre sus objetivos sociales figuran la creación de espacios de liderazgo femenino y la protección de los animales.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Guissell Muñoz (20 años) / Miss Quiché

Estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales y maestra de profesión, Guissell Muñoz se presenta como una persona disciplinada, estudiosa y educada, comprometida con sus metas.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Quiché. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Cristina Morales (31 años) / Miss Sacatepéquez

Con estudios en periodismo de moda en Alemania y de profesión modelo, Cristina Morales ha trabajado en campañas internacionales para marcas como Davidoff y ALDI. Se presenta como una mujer auténtica, disciplinada y profundamente conectada con su crecimiento personal.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Dulce Axpuaca (22 años) / Miss Santa Rosa

Con estudios y desarrollo profesional en arquitectura, Dulce María Axpuaca se presenta como una mujer perseverante. Afirma que cada meta se alcanza con esfuerzo, disciplina y constancia. Se identifica con causas sociales relacionadas con el empoderamiento de la mujer, el acceso a oportunidades y el desarrollo comunitario.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest))

Ximena Velasco (24 años) / Miss San Marcos

Con experiencia en modelaje profesional y participación en campañas comerciales y producciones fotográficas, Ximena Velasco se desempeña como creadora de contenido digital y community manager. Se presenta como una mujer auténtica, disciplinada y comprometida con su crecimiento personal y profesional.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de San Marcos. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Vilma Rodríguez (25 años) / Miss Totonicapán

Con estudios en Ciencias Jurídicas y Sociales, Vilma Rodríguez se considera una mujer resiliente, apasionada y profundamente conectada con sus raíces. Entre sus intereses sociales destaca el desarrollo de proyectos enfocados en el liderazgo femenino y la educación integral como motores de transformación.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)

Katherine Martínez (28 años) / Miss Zacapa

Con una maestría en Marketing Digital, Katherine Martínez ha participado en proyectos de carácter social en Estados Unidos, con hijos de familias latinas, y en Brasil, en una ONG que ayuda a personas con discapacidad. Se presenta como una mujer apasionada, determinada, esforzada, valiente y comprometida.

Candidatas del Miss Guatemala Contest por el Departamento de Zacapa. (Foto Prensa Libre: Jose Martínez / Miss Guatemala Contest)