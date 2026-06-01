Jayro Bustamante anuncia “República luminosa”, un thriller psicológico basado en la novela de Andrés Barba

El reconocido y multipremiado director de cine guatemalteco, Jayro Bustamante, continúa vinculado a nuevos proyectos en la industria cinematográfica global.

Con una carrera marcada por el reconocimiento en festivales internacionales, Bustamante se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del cine latinoamericano contemporáneo y este lunes 1 de mayo, reveló que llevará al cine la novela de Andrés Barba y que será el director.

Su ópera prima, Ixcanul (2015), obtuvo múltiples reconocimientos y exposición mundial. Posteriormente, Temblores (2019) participó en festivales como Berlín y San Sebastián, mientras que La Llorona (2019) alcanzó reconocimiento internacional tras su estreno en Venecia y su nominación en los Globos de Oro; y Rita (2024) ha dado de qué hablar en Guatemala y el mundo por su temática.

En la actualidad Bustamante promociona Cordillera de fuego, una producción que recientemente estrenó en el país durante una actividad en Santiago Atitlán y que en julio próximo llegará a las salas de cine de Guatemala.

Con República luminosa, el director guatemalteco apuesta por una propuesta cinematográfica que combina thriller psicológico, crítica social y exploración de los límites de la convivencia humana, con lo que pretende consolidar nuevamente la presencia del cine nacional en la industria global.

Este lunes 1 de mayo, La Casa de Producción confirmó que Bustamante dirigirá una nueva película que será producida por RT Features, una compañía liderada por Rodrigo Teixeira, responsable de películas como Call Me By Your Name, The Lighthouse y Ad Astra.

“Estoy muy emocionado de dirigir República luminosa, un thriller profundamente inquietante y humano que explora el miedo, el caos y la fragilidad de nuestras estructuras sociales”, dijo Bustamante.

Más sobre República luminosa

De acuerdo con La Casa de Producción, República luminosa es un thriller psicológico sobre miedo, infancia y caos social que cuenta la historia de 32 niños salvajes que aparecen en un aislado pueblo isleño y comienzan a alterar violentamente la vida de la comunidad.

“Esta historia me atrapó desde el primer momento porque cuestiona nuestra relación con la infancia, el poder y los límites morales de la civilización. Será una experiencia cinematográfica intensa, incómoda y visualmente poderosa”, añadió el director de cine guatemalteco.

La Casa de Producción agregó que, en República luminosa, los menores, provocan miedo, paranoia y tensión entre los habitantes debido a que hablan un idioma desconocido y rechazan cualquier norma social.

El filme contará con el apoyo de RT Features, que actualmente participa en el Festival de Cannes con las producciones Paper Tiger, de James Gray, y La Perra, de Dominga Sotomayor.

En República luminosa, la trama sigue a Daniel, un funcionario local obsesionado con descubrir el origen de los niños y restaurar el orden perdido. Su búsqueda lo llevará a descubrir una sociedad secreta en medio de la selva, donde los menores viven completamente alejados de los adultos, las leyes y las estructuras tradicionales.

El conflicto se intensifica cuando Daniel intenta recuperar a varios niños desaparecidos, incluida su propia hijastra, desencadenando una confrontación que pondrá en crisis sus convicciones sobre la autoridad, la civilización y la moral.

Según La Casa de Producción, la película promete convertirse en una experiencia cinematográfica visceral y perturbadora, capaz de desafiar al espectador y dejar una huella profunda en la audiencia global.

“Entre la tensión, el misterio y la crítica social, República luminosa se perfila desde ya como uno de los proyectos latinoamericanos más ambiciosos y esperados de los próximos años”, indicó La Casa de Producción.