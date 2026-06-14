En vivo: inicia la final de Miss Guatemala Contest 2026, donde 20 candidatas competirán por seis coronas internacionales

Una de las noches más importantes de los certámenes de belleza llegó para coronar a las seis reinas que representarán al país en algunos de los escenarios más destacados de los concursos que celebran la belleza, la inteligencia y la resiliencia de la mujer, el Miss Guatemala Contest.

Desde el Expo Center del Hotel Tikal Futura, 20 concursantes buscarán obtener uno de los seis títulos internacionales que les permitan representar al país en escenarios como Tailandia.

Previo a la participación de las nuevas representantes en la temporada internacional de concursos, Miss Guatemala Contest coronará esta noche a seis reinas que acudirán a certámenes como Miss World, Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana, Miss International, Miss Supranational y Miss Grand International.

Este 14 de junio, en Miss Guatemala Contest, las candidatas deberán demostrar sus aptitudes en oratoria, pasarela, elegancia y belleza para convertirse en las próximas embajadoras de la belleza nacional. Desde Petén, Zacapa y Quetzaltenango hasta Guatemala en Estados Unidos, las participantes brillarán en la pasarela.

El evento, que inició con el opening de Miss Guatemala Contest, contó con la participación de Ana Sofía Lendl, actual Miss Grand Guatemala, quien obtuvo el puesto de quinta finalista en el certamen celebrado en Tailandia.

La gala final se celebra en el Expo Center del Hotel Tikal Futura y también recibe la visita de Catalina Duque, Miss International 2025, y Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, quienes forman parte del jurado.

La gala es transmitida por Guatevisión, en el canal 12 de los servicios de cable de Tigo y Claro, así como por su página web. Esto se vive en el minuto a minuto de este evento.

14 de junio 2026, 10.25h Top 12

Luego del desfile en traje de baño y traje de noche, el jurado determinó quiénes serían las 12 candidatas que avanzarían a la siguiente ronda, en la que deberán demostrar sus habilidades de oratoria para continuar en la competencia.

Las clasificadas son:

Jordy Castellanos (Miss Petén)

Nivia Rivera (Miss Huehuetenango)

Alejandra Trampe (Miss Alta Verapaz)

Ximena Velasco (Miss San Marcos

Vilma Estrada (Miss Totonicapán)

Karina Ramírez (Miss Chiquimula)

Julieth Escobedo (Miss Chimaltenango)

Valentina Estrada (Miss El Progreso)

Melina Birk (Miss Quetzaltenango)

Naida Estubier (Miss Guatemala USA)

Verónica Mejía (Miss Ciudad Capital)

Ximena Carillo (Miss Depto. Guatemala)

14 de junio 2026, 20.10h Primeros premios de la noche

Como parte del certamen de belleza Miss Guatemala Contest, se entregaron diversos reconocimientos que permitirán a las ganadoras representar a Guatemala en otros concursos de la franquicia, además de un viaje para la ganadora del Voto Popular.

Voto Popular: Ximena Carillo (Departamento de Guatemala)

Ximena Carillo (Departamento de Guatemala) Miss Panamerican Guatemala 2026: Madison Galván, de Izabal

Madison Galván, de Izabal Miss Tourism World Guatemala 2026: Katherine Martínez, de Zacapa

Ximena Carillo del Departamento de Guatemala fue coronada como Miss Voto Popular. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

14 de junio 2026, 19.50h Reinas de belleza 2025 se despiden de sus coronas

Guatemala contó con destacadas representantes en los certámenes internacionales de belleza durante el 2025. Entre ellas sobresale Ana Sofía Lendl, quien obtuvo el puesto de quinta finalista en Miss Grand International, celebrado en Tailandia.

Miss Mundo Guatemala: Andrea Ortiz

Andrea Ortiz Reina Hispanoamericana Guatemala: Ana Lucía Guerra

Ana Lucía Guerra Miss International Guatemala: Hilda Gutiérrez

Hilda Gutiérrez Miss Supranational Guatemala: Elizabeth Blanco

Elizabeth Blanco Miss Cosmo Guatemala: Dayana Lemus

Dayana Lemus Miss Grand Guatemala: Ana Sofía Lendl

El Miss Guatemala Contest se despide de las representantes de la belleza guatemalteca que participaron en los certámenes de 2025. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

14 de junio 2026, 19.35h Invitadas especiales para el Miss Guatemala Contest

Como en ediciones anteriores, Miss Guatemala Contest contó con invitadas especiales para la gala final celebrada en el Expo Center del Hotel Tikal Futura, entre ellas Catalina Duque, Miss International 2025, y Emma Tiglao, Miss Grand International 2025.

Las representantes de dos certámenes de belleza internacional son parte de la gala de Miss Guatemala Contest 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

14 de junio 2026, 19.25h Coronas internacionales

Las participantes buscarán ser coronadas con uno de los seis títulos internacionales que les permitirán representar al país en escenarios internacionales.

Miss World

Miss International

Miss Supranational

Miss Grand International

Miss Cosmo

Reina Hispanoamericana

14 de junio 2026, 19.20h Listado de Candidatas Oficiales

Alejandra Trampe (Miss Alta Verapaz) Berlyn Rivera (Miss Jutiapa) Cristina Morales (Miss Sacatepéquez) Dulce Axpuaca (Miss Santa Rosa) Dulce Recinos (Miss Jalapa) Elizabeth Bennett (Miss Escuintla) Guisell Muñoz (Miss Quiché) Jordy Castellanos (Miss Petén) Julieth Escobedo (Miss Chimaltenango) Karina Ramírez (Miss Chiquimula) Katherine Martínez (Miss Zacapa) Madison Galván (Miss Izabal) Melina Birk (Miss Quetzaltenango) Naida Estubier (Miss Guatemala USA) Nivia Rivera (Miss Huehuetenango) Valentina Estrada (Miss El Progreso) Verónica Mejía (Miss Ciudad Capital) Vilma Estrada (Miss Totonicapán) Ximena Carillo (Miss Depto. Guatemala) Ximena Velasco (Miss San Marcos)

Lea más: Conozca a las 20 candidatas que participan esta noche en el Miss Guatemala Contest: aquí

14 de junio 2026, 19,10h Jurado del Miss Guatemala Contest

La decisión estará a cargo de un jurado conformado por expertos en estética y certámenes de belleza:

Ana Sofía Lendl: Miss Grand Guatemala 2025

Mario Espósito: diseñador de sonrisas

Salvador Recinos: cirujano plástico

Héctor Ortiz: cardiólogo

María Luisa Gómez: representante de Guatevisión

Pablo Gálvez: representante de Mundo Travel

Representantes de la marca Athenea

14 de junio 2026, 19.00h Inicia la gala del Miss Guatemala Contest 2026

Con un opening que mezcla canciones pop y temas de celebración, así como el himno oficial de Miss Guatemala Contest, las 20 candidatas se presentaron en el escenario del Gran Tikal Futura junto con Ana Sofía Lendl.