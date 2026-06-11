Miss Guatemala Contest 2026: jurado, premios y dónde ver la gala que elegirá a seis nuevas reinas

La belleza, la simpatía, la elegancia, el glamur y la inteligencia recorrerán la pasarela de Miss Guatemala Contest 2026 este domingo 14 de junio, en una gala especial donde se coronará a las próximas representantes del país a escala internacional.

“Nuestro objetivo es presentar al público un espectáculo de nivel mundial, con invitados internacionales y 20 candidatas que competirán por las coronas que entregamos. Tenemos un montaje épico en una locación muy bonita y un programa apasionante, interesante y emocionante”, asegura José Martínez, vicepresidente de Miss Guatemala Contest.

Las candidatas, cuyas raíces están en distintos departamentos del país, realzarán su belleza con diversos vestuarios, como el de apertura, diseñado por la organización, además de traje de baño y vestido de noche. También participarán en una ronda de preguntas sobre diversos asuntos.

“Haremos un primer corte al top 12 y, a partir de ahí, tendremos otra ronda de calificación, en la que podremos ver, por medio de entrevistas y preguntas, la elocuencia y el interés principal de las candidatas para elegir las coronas disponibles esa noche”, explica Martínez.

La primera de las 12 finalistas será elegida por el público mediante la votación de Best in Swimsuit (Mejor en traje de baño), a través de la página oficial de Miss Guatemala Contest. La votación se encuentra activa y cerrará el domingo 14 de junio, justo antes de iniciar esa fase.

“Estamos eligiendo a la mejor en traje de baño por medio de una votación en una plataforma cuyos resultados son completamente transparentes y auditados internacionalmente por la empresa que brinda el servicio”, agrega.

Entre otros reconocimientos que se entregarán figuran los de mejor figura, sonrisa, cabellera, rostro, elegancia, talento artístico, simpatía, fotogénica y voto popular.

Sin embargo, las miradas estarán puestas principalmente en las seis coronas que otorga el certamen:

Miss World

Miss International

Miss Supranational

Miss Grand

Miss Cosmo

Reina Hispanoamericana

“Tenemos contemplado entregar seis coronas. La organización cuenta con más, pero la séptima estará sujeta al desempeño de las candidatas, porque probablemente podamos nombrar a alguna reina de años anteriores”, explica Martínez. Añade que, de darse el caso, la séptima corona sería la de Miss Charm Guatemala.

La decisión estará a cargo de un jurado conformado por expertos en estética y certámenes de belleza:

Ana Sofía Lendl: Miss Grand Guatemala 2025

Mario Espósito: diseñador de sonrisas

Salvador Recinos: cirujano plástico

Héctor Ortiz: cardiólogo

María Luisa Gómez: Guatevisión

Pablo Gálvez: Mundo Travel

Representantes de la marca Athenea

Esta edición contará también con invitadas especiales, como la colombiana Catalina Duque, coronada Miss International 2025 en Tokio, y la filipina Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, quienes contribuirán a analizar los perfiles de las candidatas.

Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala; y Elizabeth Blanco, Miss Supranational Guatemala; compartieron su experiencia con las candidatas de este año. (Foto Prensa Libre: José Martínez / Miss Guatemala Contest)

“Esperamos encontrar a seis reinas comprometidas, disciplinadas y con el interés y el deseo de representar a Guatemala de la mejor manera, y que lleven el nombre de Guatemala en alto. Las representaciones internacionales que hemos tenido en los últimos años han sido muy exitosas y creemos que con esta nueva camada de candidatas traeremos muchos más éxitos a nuestro país”, dice Martínez.

Las 20 finalistas que disputarán los títulos este domingo fueron seleccionadas entre más de 200 candidatas que aplicaron para participar. Ellas son:

Alejandra Trampe (27 años) / Miss Alta Verapaz

Karina Ramírez (29 años) / Miss Chiquimula

Julieth Escobedo (21 años) / Miss Chimaltenango

Verónica Mejía (24 años) / Miss Ciudad Capital

Ximena Carillo (22 años) / Miss Departamento de Guatemala

Valentina Estrada (18 años) / Miss El Progreso

Elizabeth Bennett (24 años) / Miss Escuintla

Naïda Estubier (26 años) / Miss Guatemala USA

Nivia Rivera (24 años) / Miss Huehuetenango

Madison Galván (20 años) / Miss Izabal

Dulce Recinos (26 años) / Miss Jalapa

Berlyn Rivera (22 años) / Miss Jutiapa

Jordy Castellanos (25 años) / Miss Petén

Melina Birk (27 años) / Miss Quetzaltenango

Guissell Muñoz (20 años) / Miss Quiché

Cristina Morales (31 años) / Miss Sacatepéquez

Dulce Axpuaca (22 años) / Miss Santa Rosa

Ximena Velasco (24 años) / Miss San Marcos

Vilma Rodríguez (25 años) / Miss Totonicapán

Katherine Martínez (28 años) / Miss Zacapa

Las aspirantes se han estado preparando para el certamen de Miss Guatemala Contest 2026. (Foto Prensa Libre: José Martínez / Miss Guatemala Contest)

“Las candidatas que ustedes ven ahí representan a muchos de los departamentos de Guatemala. Son parte de la identidad de cada uno de ellos y representan no solo la diversidad, sino también la cultura, la fuerza y las costumbres que engloban a la mujer guatemalteca”, concluye el vicepresidente del certamen.

Miss Guatemala Contest se celebrará este domingo 14 de junio del 2026, a las 19 horas. Guatevisión transmitirá el evento en directo por el canal 12 de los servicios de cable Tigo y Claro, así como por su página web.

Además, el público podrá asistir de forma presencial al Expo Center Grand Tikal Futura Hotel, zona 11. Las entradas están disponibles en eticket para dos localidades: general, Q395; y VIP, Q495.