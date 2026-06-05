Miss Guatemala Contest 2026: cuándo será la gala, cómo adquirir entradas y qué coronas estarán en juego

En una noche llena de glamour, 20 guatemaltecas buscarán conquistar una de las seis coronas que les permitirán representar al país en algunos de los escenarios más importantes de los certámenes internacionales de belleza.

Las candidatas, elegidas mediante un riguroso proceso de evaluación, se presentarán en el escenario de Miss Guatemala Contest, organización que puede catapultarlas a certámenes como Reina Hispanoamericana, Miss World, Miss Cosmo, Miss Supranational y Miss Grand International, este último en el que Ana Sofía Lendl obtuvo el quinto lugar como finalista en el 2025.

La gala, que se celebrará el segundo fin de semana de junio, definirá quiénes serán las próximas embajadoras de la belleza nacional, por medio de su desempeño en la pasarela, la oratoria y la presentación escénica.

Para esta edición, destacó José Martínez, vicepresidente de Miss Guatemala Contest, se busca a reinas de belleza que posean un perfil integral, no solo por su belleza física, sino también por su disciplina, compromiso social, preparación académica, valores y trayectoria, cualidades que le otorguen a Guatemala una distinción en los certámenes internacionales.

Como es costumbre, esta edición contará con visitas distinguidas. Según comentó Martínez, las invitadas de honor serán Catalina Duque, Miss International 2025, y Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, quienes también formarán parte del panel de jueces.

Para ser testigo de este evento, en el que la elegancia, la belleza y el carisma serán celebrados, estos son los datos que debe conocer.

Fecha

Domingo 14 de junio de 2026

Hora

19 horas

Lugar

Expo Center del Hotel Tikal Futura, zona 11 de la Ciudad de Guatemala

Precio

VIP: Q495

General: Q395

Boletos

Entradas disponibles a través de Etick: https://www.eticket.gt/paso1c.aspx?idevento=8674

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