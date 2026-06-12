Miss Guatemala Contest 2026 entrega su primer reconocimiento antes de la gala final: quién ganó Miss Simpatía

El primer reconocimiento de Miss Guatemala Contest 2026 se entregó este viernes 12 de junio del 2026 durante el programa especial de Viva la Mañana, en Guatevisión, a dos días del certamen que se celebrará el domingo 14 de junio y que se transmitirá por Guatevisión de 19 a 21 horas.

Para cerrar con broche de oro el reality show Viva la Belleza, Antesala a la Corona, en el que Guatevisión siguió durante un mes el proceso de preparación de las 20 candidatas, las aspirantes a las coronas se presentaron en el set del programa para desfilar por la pasarela de Viva la Mañana y compartir sus experiencias.

Cuestionadas sobre sus sueños, valores, profesiones, aficiones, miedos, labor social, historia familiar y otros asuntos, las aspirantes participaron en una ronda de preguntas personalizadas que permitió al público conocer de forma más íntima a quienes representarán a Guatemala en las próximas competencias internacionales.

“Mi niña interior no se cree que estoy participando en uno de los eventos más importantes de Guatemala, que es Miss Guatemala Contest; es un sueño hecho realidad”, dijo la representante de Jalapa.

Miss El Progreso aseguró que al participar por la corona siente la misma emoción, cansancio y nerviosismo que al practicar natación, deporte que le ha dado la disciplina para llegar hasta esta etapa.

Por su parte, Miss Guatemala USA reflexionó sobre el importante vínculo que existe entre la belleza interior y exterior, y sobre cómo las acciones cotidianas y la empatía con el prójimo pueden realzarla.

“Como médica y reina de belleza he podido unir propósitos: tener humanidad y ser auténtica, con un proyecto social fuerte que deje algo para mi país. Usar esta plataforma es algo gratificante porque sé que dejará un legado”, expresó Miss Alta Verapaz.

La representante de San Marcos dijo que esta experiencia le ha enseñado a sentirse más segura de sí misma, a forjar su carácter, aprender a trabajar en equipo, escuchar a los demás, ser mejor persona y fortalecer su amor propio.

“Para mí es una bendición haber crecido en una familia de artistas. La música ha forjado en mí el sentido de empatía y la conexión genuina con las personas. El encanto es engañoso y la belleza es pasajera, pero tenemos el poder de impactar en la vida de las personas y en su corazón”, expresó Miss Totonicapán.

Y así, una a una, las 20 candidatas abrieron su corazón al público de Viva la Mañana en este programa especial, que también contó con la participación del cantante guatemalteco Julián Ruiz, quien les ofreció una serenata.

Pero la guinda del pastel llegó al final del programa, con la entrega del primer reconocimiento de Miss Guatemala Contest 2026: Miss Simpatía.

La encargada de tomar la decisión fue Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala 2025, quien formará parte del jurado en la gran final, participará en el opening del espectáculo y ha compartido los últimos días de concentración con las 20 candidatas.

Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala 2025; y Alberto Toro, presentador de Viva la Mañana; anunciaron a la ganadora del reconocimiento Miss Simpatía. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La reina de belleza aseguró que Miss Simpatía 2026 destacó por su personalidad, autenticidad, bondad, capacidad de comunicación, colaboración y compañerismo.

“Y ella es… Miss Santa Rosa, Dulce Axpuaca”, dijeron al unísono Ana Sofía Lendl y los conductores de Viva la Mañana, Alberto Toro y Víctor González, quienes anunciaron a la ganadora de Miss Simpatía 2026.

En un ambiente de alegría, sonrisas y felicitaciones, Axpuaca recibió la banda y agradeció a la producción de Miss Guatemala Contest y a sus compañeras por ser parte de este reconocimiento.

“Muchísimas gracias, no me lo esperaba, porque creo que todas hemos tenido un excelente compañerismo. Gracias a mis compañeras por ser empáticas; eso es lo más importante que necesitamos en esta competencia, una competencia sana”, aseguró Miss Simpatía al recibir la banda.

Dulce Axpuaca, representante del departamento de Santa Rosa, fue reconocida como Miss Simpatía 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Dulce, quien también es arquitecta, espera ser inspiración para otras personas, especialmente para las niñas.

“Miss Guatemala Contest se ha posicionado como uno de los eventos más vistos de Guatemala, por lo que constituye una muy buena plataforma para aprovecharla al máximo y demostrar que, con una profesión, aunque sea difícil ejercerla y requiera mucho trabajo, es posible alcanzar los sueños”, aseguró.

Miss Simpatía fue el primero de los reconocimientos que se entregarán en el certamen Miss Guatemala Contest 2026 este domingo 14 de junio, cuando también se premiará a la mejor en traje de baño, mejor figura, sonrisa, cabellera, rostro, elegancia, talento artístico, fotogenia y voto popular.

Sin embargo, las miradas estarán puestas principalmente en las seis coronas que otorga el certamen:

Miss World

Miss International

Miss Supranational

Miss Grand

Miss Cosmo

Reina Hispanoamericana

Las candaditas participaron en una ronda de preguntas donde abordaron temas personales para que el público pudiera conocerlas mejor. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Para elegir a las reinas que las portarán, el jurado nominará a 12 finalistas. La primera será elegida por el público mediante la votación de Best in Swimsuit (Mejor en traje de baño), a través de la página oficial de Miss Guatemala Contest. La votación está activa y cerrará el domingo 14 de junio, justo antes de que se inicie esa fase.

Las 20 finalistas que disputarán los títulos representan a distintos departamentos del país, además de la representación de Guatemala en Estados Unidos. Ellas fueron seleccionadas entre más de 200 aspirantes que aplicaron para participar y clasificaron únicamente:

Alejandra Trampe (27 años), Miss Alta Verapaz

Karina Ramírez (29 años), Miss Chiquimula

Julieth Escobedo (21 años), Miss Chimaltenango

Verónica Mejía (24 años), Miss Ciudad Capital

Ximena Carillo (22 años), Miss Departamento de Guatemala

Valentina Estrada (18 años), Miss El Progreso

Elizabeth Bennett (24 años), Miss Escuintla

Naïda Estubier (26 años), Miss Guatemala USA

Nivia Rivera (24 años), Miss Huehuetenango

Madison Galván (20 años), Miss Izabal

Dulce Recinos (26 años), Miss Jalapa

Berlyn Rivera (22 años), Miss Jutiapa

Jordy Castellanos (25 años), Miss Petén

Melina Birk (27 años), Miss Quetzaltenango

Guissell Muñoz (20 años), Miss Quiché

Cristina Morales (31 años), Miss Sacatepéquez

Dulce Axpuaca (22 años), Miss Santa Rosa

Ximena Velasco (24 años), Miss San Marcos

Vilma Rodríguez (25 años), Miss Totonicapán

Katherine Martínez (28 años), Miss Zacapa

Miss Guatemala Contest se celebrará este domingo 14 de junio del 2026 a las 19 horas. Guatevisión transmitirá el evento en directo por el canal 12 de los servicios de cable Tigo y Claro, así como por su sitio web.

Además, el público podrá asistir de forma presencial al Expo Center del Grand Tikal Futura Hotel, zona 11. Las entradas están disponibles en eticket para dos localidades: general, Q395; y VIP, Q495.