Cuánto dinero tiene Salma Hayek a los 60 años: así construyó su fortuna tras casi cuatro décadas de trayectoria

Salma Hayek estuvo de manteles largos esta semana, al celebrar 60 años de vida, de los cuales más de la mitad los ha dedicado a la actuación, y ha construido un patrimonio millonario.

Originaria de Veracruz, México, la actriz nació el 2 de septiembre de 1966 y, a sus 23 años, se hizo famosa tras protagonizar la novela mexicana Teresa, estrenada en 1989. Desde entonces, su carrera fue en ascenso.

Hayek se mudó a Los Ángeles en 1991 para probar suerte en el cine estadounidense; sin embargo, encontró muchos obstáculos antes de convertirse en una estrella de Hollywood.

Aunque provenía de una familia acomodada, en la que su padre, Sami Hayek Domínguez, fue ejecutivo de la industria petrolera y propietario de una empresa de equipos industriales, y su madre, Diana Jiménez Medina, es cantante de ópera y cazatalentos, la actriz enfrentó prejuicios por su origen y su acento.

Cuando llegó a Estados Unidos, la artista no hablaba inglés, no tenía tarjeta de residencia, no sabía que necesitaba un agente, no podía conducir y tenía dislexia, según compartió en una entrevista con Oprah Winfrey en el 2003.

Pero, en medio de las dificultades, comenzó a participar en algunas producciones de cine y televisión, como Dream On, The Sinbad Show, Mi Vida Loca y Roadracers, en las que interpretó papeles secundarios.

Después de cuatro años “picando piedra” en tierra estadounidense, consiguió un papel protagónico en Desesperado, película dirigida por Robert Rodriguez y estrenada en 1995. Ahí compartió protagonismo con el español Antonio Banderas y su fama aumentó.

Posteriormente, actuó en películas como From Dusk Till Dawn, Wild Wild West, Dogma y Traffic. En 1998 fundó su productora Ventanarosa Productions.

En el 2002 produjo Frida, película que también protagonizó y le permitió obtener una nominación al Óscar como mejor actriz, con lo que se convirtió en la primera actriz mexicana nominada en esa categoría. El filme obtuvo seis nominaciones en total, de las cuales ganó dos.

El próximo 18 de septiembre estrenará la película Without Blood, dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek Pinault y Demián Bichir. Después de su paso por festivales desde el 2024, llegará a los cines de Estados Unidos.

Por otro lado, la artista emprendió Nuance by Salma Hayek, su línea de productos para el cabello y el cuidado de la piel, así como otros proyectos empresariales.

Así, después de más de tres décadas de trabajo en el cine y la televisión, además de desempeñarse como productora y directora en otros proyectos, y sumados sus contratos comerciales y emprendimientos, Salma Hayek acumula una fortuna de unos 200 millones de dólares hasta el 2026, según estimaciones de Celebrity Net Worth, citadas por Parade y The Economic Times.

Además, en el 2009 se casó con el empresario francés François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering, grupo propietario de grandes marcas, cuya fortuna es de 7 mil millones de dólares.