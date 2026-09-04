El monstruo de colores: función de títeres para niños en Guatemala con entrada gratuita

Los niños podrán aprender sobre educación emocional con una divertida función de títeres sobre El monstruo de colores, un peculiar personaje que tiene problemas para acomodar todos sus sentimientos.

La historia sigue al monstruo de colores, quien se ha desorientado y necesita poner en orden la tristeza, la rabia, el miedo y la calma para entender qué siente y por qué.

Se trata de una adaptación del cuento de Anna Llenas, autora e ilustradora española, quien lo diseñó como una experiencia lúdica y educativa para que los niños aprendan a identificar y gestionar sus emociones a través de los colores.

La función será presentada por la compañía La Molotera Teatro, que desde hace 17 años ofrece funciones de títeres, sobre todo basadas en la literatura infantil.

La presentación de El monstruo de colores tendrá lugar el domingo 6 de septiembre del 2026, a las 15 horas, en De Museo Café, segundo nivel del Centro Comercial Vidére, Bulevar Vista Hermosa 19-41, zona 15 de la capital.

La entrada es gratuita y está dirigida especialmente a niños de 5 años en adelante.

“Te invitamos a disfrutar de una divertida oportunidad para enseñarles a los más pequeños de casa sobre cómo gestionar sus emociones”, invita De Museo en sus redes sociales.

El Teatro La Molotera pone en escena la obra de Anna Llenas, "El monstruo de colores". (Foto Prensa Libre: Cortesía Teatro La Molotera)

Fecha

Domingo 6 de septiembre del 2026

Hora

15 horas

Lugar

De Museo Café, segundo nivel del Centro Comercial Vidére, Bulevar Vista Hermosa 19-41, zona 15 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

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