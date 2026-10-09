Aluvión en Santiago de Chile: Qué es el “flash flow” y por qué no hubo tiempo para emitir alerta

Según la agencia de noticias EFE, el aluvión que sacudió la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, producto de intensas lluvias, dejó al descubierto este viernes 9 de octubre los daños causados a su paso. Por ello, los afectados, junto con las autoridades, comienzan a levantarse, aunque tienen por delante largas semanas de recuperación.

"El agua pasó, fue un minuto en que esto llegó de sopetón. El primer piso todo perdió", relató a la agencia de noticias EFE, Eugenia Ugarte, sobre su casa en la calle San Carlos de Apoquindo, cerca de la Quebrada, punto crítico del deslave ocurrido la tarde del pasado jueves 8 de octubre en Santiago, la capital y ciudad más grande de Chile.

Frente a este escenario, los propietarios de las viviendas, sus familiares, el Ejército, los Carabineros y otras autoridades están desplegados a lo largo de unos 15 kilómetros de calles al pie de la precordillera de los Andes, una de las zonas residenciales de mayores ingresos del sector, donde el Gobierno decretó el estado de catástrofe y la alerta roja.

"Los sillones flotaban, los muebles están todos destrozados. No sabemos la verdad cuánto tiempo nos vamos a demorar en limpiar, en poder recuperar y tener la casa habitable. No hemos cuantificado el daño, pero varios millones de pesos me imagino", comentó Ugarte, quien apenas pudo regresar para salvarse, aunque fue arrastrada.

¿Qué es el Flash Flow y por qué causó el aluvión?

Ante esta situación, Las Condes, municipio de Santiago de Chile, atraviesa una emergencia después de que un sorpresivo aluvión dejó a unas seis personas heridas, arrastró vehículos y buses e inundó viviendas. Sin embargo, según el Servicio Nacional de Geología y Minería, lo que ocurrió fue un fenómeno conocido como flash flow.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Geología y Minería, el fenómeno llamado flash flow es una “crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo, y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas”, tal como sucedió en Santiago de Chile el pasado jueves 8 de octubre.

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Dadas las circunstancias, ante la emergencia en Santiago, el presidente chileno José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en Las Condes. La decisión se tomó después de la reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región Metropolitana de Santiago, en la que participaron los jefes de las carteras de Obras Públicas.

Por lo tanto, para entender por qué una lluvia pudo desatar una emergencia de esta magnitud, hay que mirar hacia atrás. El urbanista Pablo Allard sostuvo que la emergencia responde a un efecto dominó que comenzó en enero con los incendios en la cordillera, donde el fuego arrasó los cerros y dejó la masa de tierra vulnerable ante las lluvias.

Los testimonios del aluvión

Según El Desconcierto, un medio de comunicación chileno, Inés compraba medicamentos en una farmacia cuando el río de barro inundó las calles. “El cielo se puso negro, fue una cosa tremenda, algo que nunca había visto. Fui a mirar y en 5 minutos sentí una ola de mar. Fue un estruendo y venían todos los autos. Fue una cosa terrible”, dijo.

Por su parte, Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, indicó que la lógica es la de un suelo que perdió su sostén. Sin vegetación que lo amarre, la ladera quedó a merced del agua. Además, la línea que separa la lluvia de la nieve estaba más arriba de lo habitual, lo que provocó que lloviera donde normalmente nieva.