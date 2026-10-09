Nobel de la Paz: Pillay bromea sobre compartirlo con Donald Trump y recibe críticas de Netanyahu

Durante la mañana de este viernes 9 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió una publicación en la plataforma de Truth Social en la que critica duramente la decisión del Comité del Nobel de la Paz de conceder el galardón a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay y no reconocer sus propios logros.

El magnate neoyorquino, conocido por codiciar abiertamente el premio, aún no se ha pronunciado directamente, pero sí republicó un mensaje en Truth Social en el que un internauta advierte que el "Comité Nobel ha quedado irremediablemente desacreditado y ha degradado el prestigioso Premio Nobel de la Paz" al otorgárselo a Navi Pillay.

"Pillay manifiesta un odio descarado hacia Estados Unidos e Israel. Desde su cargo, ha elogiado a terroristas y ha recompensado a Hamás. Llevó a cabo una investigación fraudulenta en la que afirmaba que Israel había cometido genocidio y exigía que se emprendieran acciones judiciales", argumentó el usuario Schoenlaw en Truth Social.

Asimismo, el cibernauta agregó que Navi Pillay, quien ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional, y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "jamás ha hecho nada por fomentar la paz: más bien, todo lo contrario".

Donald J. Trump ReTruthed Schoenlaw: Today the Nobel Committee shamed itself beyond repair and demeaned the once great Nobel Peace Prize by giving it to the UN’s Navi Pillay. Pillay is an unabashed hater of America and Israel. In her position she celebrated terrorists and rewarded Hamas. She conducted a phony “investigation” claiming to find that Israel committed genocide and urging prosecution. She has no credibility in any normal sphere and has never done a thing to foster peace. Just the opposite. But what could be expected from a committee that previously gave the once coveted peace prize to Yasser Arafat? President Trump gave us the Abraham Accords, which the world said would be impossible and is now expanding them! He brought home the hostages when all seemed hopeless! He is making best efforts to end the Russia/Ukraine war, to stop Iran, the number one sponsor of international terrorism, and he is trying to rebuild Gaza despite the terrorists’ best efforts to control it. The list goes on and on. These are the kinds of things the Nobel Peace Prize was intended to recognize and reward!!! realDonaldTrump ( TS: Oct 9 2026, 9:25 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​​‍​‍‍‍‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‍‍​‌‍​​‍‌‍‌‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026

Netanyahu acusa al Comité Nobel

Frente a este escenario, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes 9 de octubre al Comité del Nobel de haber "perdido su brújula moral" al conceder el Premio de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

"Ha otorgado su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando escritos de sangre contra el único Estado judío", señaló la oficina de Netanyahu en redes sociales, donde vinculó el trabajo de Pillay con el del fiscal Karim Khan, quien solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro Yoav Gallant.

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Ante esta situación, según la oficina de Benjamín Netanyahu, el "mayor logro" de Pillay fue "legitimar a un fiscal corrupto" que recurrió a sus "invenciones" contra Israel con la esperanza de librarse de una acusación de violación. "El Nobel honró a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia", concluyó.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí acusó a Navanethem "Navi" Pillay de desempeñar un papel en la implacable demonización de Israel, con motivaciones políticas. "Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los discursos de sangre, la abogada sudafricana no sería solo una aspirante. Sería la favorita", añadió.

Pillay bromea sobre compartir el premio con Trump

"Si siguen aplaudiendo, le regalo el Premio Nobel de la Paz a Trump", dijo entre risas Pillay al ser recibida con un largo aplauso en una sala de los tribunales de Alemania, pocos minutos después de que se anunciara que había ganado el galardón por sus esfuerzos en defensa del derecho internacional, la justicia y la promoción de la paz.

Dadas las circunstancias, la administración del presidente Donald Trump anunció este viernes 9 de octubre sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navanethem Pillay, quien bromeó sobre el republicano.

"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional (CPI)", informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado.