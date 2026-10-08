¿Mexicanos combaten en Ucrania? Sheinbaum investiga la posible presencia de narcotraficantes

Durante la tarde de este 8 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su Gobierno investiga la posible presencia de integrantes de carteles mexicanos en la guerra de Ucrania, después de que se difundieran videos que mencionan al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cartel de Sinaloa.

"Sí, presentaron el caso de presuntos criminales mexicanos en Ucrania en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no", declaró la mandataria durante una conferencia de prensa, en la que habló sobre el video viral en el que presuntos combatientes en Ucrania hacen referencia al CJNG.

Frente a este escenario, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que las autoridades de México buscan determinar cómo presuntos miembros de organizaciones criminales mexicanas podrían haberse incorporado al conflicto europeo, iniciado con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero del 2022, hace más de cuatro años.

Por lo tanto, al ser preguntada sobre los posibles objetivos de estas personas, respondió que "más bien son reclutados", sin precisar por qué entidades o con qué fines. Sin embargo, señaló que todavía no existe certeza sobre la autenticidad de las grabaciones ni sobre los mecanismos mediante los cuales los mexicanos habrían llegado al país.

Carteles mexicanos en Ucrania

"Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad de manera de gobierno", indicó Sheinbaum, quien precisó que México todavía no ha establecido contacto con las autoridades ucranianas sobre el asunto, "pero si es necesario, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hará".

No obstante, las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que se difundieran reportes sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales latinoamericanas y combatientes que han participado en la guerra de Ucrania, principalmente colombianos con experiencia militar, quienes aprovechan todos sus conocimientos sobre drones.

Lea más sobre drones contra drones: EE. UU. y Latinoamérica buscan combatir el uso criminal de la tecnología

Asimismo, en septiembre del 2025, el diario estadounidense The Washington Post informó, citando a funcionarios de los Estados Unidos y México, que organizaciones del narcotráfico mexicano habrían intentado infiltrarse en unidades de voluntarios extranjeros que combaten del lado ucraniano para poder adquirir conocimientos militares.

Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum insistió en que las investigaciones de México deberán establecer primero la autenticidad de los videos y después identificar cómo habrían llegado esas personas al conflicto y cuáles serían sus fines, debido a que circulan informes sobre supuestos integrantes de carteles mexicanos en Ucrania.

Mercenaries linked to the CJNG have been spotted in Ukrainian forests. In the video, one of the fighters says “Puro Chapiza y puro Cartel Jalisco,” a chant praising the CJNG and Los Chapitos, their allies. Reports have circulated for some time that cartels are sending men to Ukraine to gain combat experience, with survivors then returning to fight their rivals at home. — Cartel Watch (@CartelWatchNet) October 5, 2026

Narcos mexicanos en la guerra Rusia-Ucrania

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el video viral en las redes sociales, de origen desconocido, muestra a soldados en un bosque mientras descansan y lanzan consignas a favor de una facción del Cartel de Sinaloa, en principio aliada con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida en México como la Chapiza.

En la grabación, uno de los efectivos dice "pura Chapiza y puro Jalisco", refiriéndose a una de las facciones del Cartel de Sinaloa ligada a los hijos de su líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y al CJNG. Además, en los últimos segundos del video también se escucha una voz que dice "Gloria a Ucrania", el saludo de resistencia y soberanía del país.